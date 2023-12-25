信任多國護航 馬士基：正準備恢復航行紅海

全球第二大航運巨頭馬士基 (Maersk) 周日 (24 日) 發表聲明稱，有鑑於美國新的多國海事特遣部隊保護，幫助船隻免受葉門青年運動的襲擊，公司正準備恢復通過紅海的航運。但公司也強調，紅海航線上的總體風險尚未完全消除，意味着運費漲價短期內將延燒。

由於船隻遭到襲擊，這家航運巨頭於 12 月初暫停派遣船隻通過曼德海峽，大多數航線也因此不經過蘇伊士運河，而繞道通行。

美國上周表示，正在發起一項多國行動，以保護紅海商船免受伊朗支持的葉門武裝分子的侵害，這些武裝分子自上個月以來，一直向國際船隻發射無人機和飛彈，他們稱這是對以色列戰爭的回應。

馬士基聲明中提到，由美國及其盟國成立的海事特遣部隊「繁榮衛士行動 (OPG)」，已經成立並部署，如此將可通過紅海 / 亞丁灣，並且再次恢復使用蘇伊士運河，作為亞洲和歐洲之間的門戶。

馬士基說，隨著 OPG 計畫的實施，正在準備允許船隻恢復通過紅海。

馬士基表示將在未來幾天內公佈更多細節。 但該公司表示，根據安全狀況的變化，可能會再次採取疏導船舶交通的措施。

馬士基表示，「當地的總體風險並未消除」，若具體風險加劇，將「毫不猶豫地」重新評估其船舶和員工的安全狀況。

最近幾周，出於安全考量，全球主要公司已停止通過紅海。