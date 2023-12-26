〈以哈戰爭〉以色列戰時內閣開會討論埃及停戰提案 想獲支持難度恐高

以色列官員表示，以色列戰時內閣於周一 (25 日) 晚間開會，討論埃及政府提出的停戰協議，但外界認為，這份協議可能遭到以哈雙方強烈反對。

埃及上周稍晚和以色列、哈瑪斯、卡達與美國分享這項分成多個階段的提案，同時和控制約旦河西岸部分地區的巴勒斯坦當局討論其中部分內容。據埃及官員表示，討論內容包含在以色列和哈瑪斯達成停火協議後，建立一個過渡性的政府。

該提案首先要求雙方停火，允許釋放以色列人質，包含需要緊急醫療援助的兒童、婦女和老人，以換取釋放約 140 名巴勒斯坦囚犯。隨後，加薩走廊和約旦河西岸將成立由巴勒斯坦各派系所組成的過渡政府，包含哈瑪斯。

外界預料，上述提案的部分條款，將受到以色列和哈瑪斯強烈反對，因為將哈瑪斯納入任何過渡政府的提議，將違背以色列消滅哈瑪斯的目標，釋放巴勒斯坦囚犯的要求，也將遭到以色列右翼政府強烈抵制。

此外，哈瑪斯在加薩的領袖辛瓦爾 (Yahya Sinwar) 不太可能接受一份讓他放棄加薩權力並釋放以色列人質的協議。

與會人士透露，以色列戰時內閣成員之一的 Benny Gantz 表示：「我還不能說已經取得進展，現在有來自埃及與各方的其他提案，我甚至不知道哪些是相關的。」

白宮國家安全委員會 (NSC) 拒絕對埃及的提案發表評論。一位拜登政府官員表示，目前有許多想法正在流傳，過於相信任何一個都是錯誤的。

以色列總理尼坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 也沒有給出戰爭很快就會結束的暗示。他周一訪視位於加薩北部的軍隊時表示：「我們不會停止，戰爭將持續到最後。」

以色列軍方周一表示，在哈瑪斯據點甘尤尼斯 (Khan Younis) 的戰鬥仍持續進行，以軍正在該市建立主要路線的行動控制權。加薩衛生當局表示，以色列前一晚的空襲導致加薩中部數十名巴勒斯坦人死亡。