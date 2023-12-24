本週操盤筆記：美國房價指數、日銀會議意見摘要、中台日韓工業數據

本週國際重點財經大事包含：美國多項房價指數、日本央行 (日銀)12 月貨幣政策審議委員意見摘要、中國 11 月規模以上工業企業利潤數據、南韓和日本 11 月工業生產等。此外，美股週一 (25 日) 因聖誕節休市一日。

1. 美國房價指數

美國聯邦住宅金融管理局 (FHFA) 將於週二 (26 日) 公布 10 月房價指數，前值為年增 6.1%，月增 0.6%，同日也將公布 10 月標普 CS 房價指數，20 大城房價指數前值為年增 3.9%，月增 0.7%。接著是周四 (28 日) 出爐的 11 月成屋簽約銷售指數，前值為月減 1.5%，市場預估月增 0.5%。

Edward Jones 資深市場策略師 Angelo Kourkafas 認為，下週市場將繼續關注聯準會 (Fed) 的鴿派轉向，這為市場情緒提供支撐，且下週不太可能有所變化。

2. 日銀 12 月貨幣政策意見摘要

日本央行 (日銀) 將於週三 (27 日) 公布 12 月貨幣政策會議意見摘要，投資人將一窺決策委員對於明年日本通膨以及貨幣政策前景的看法。

日銀上週在今年最後一次開會中，決議繼續維持當前的負利率政策不變，且幾乎沒有暗示退場時機。多數經濟學家此前預測，日銀要到明年才可能啟動政策轉向。

日銀總裁植田和男 (Ueda Kazuo) 週一 (25 日) 出席日本經濟團體聯合會會議時的發言，也備受市場關注。

3. 中台日韓工業數據

台灣、中國、南韓及日本本週將接連公布工業數據。台灣定於週一 (25 日) 公布 11 月工業生產，前值為年減 2.32%，市場預期 11 月年降幅將縮減至 0.78%；中國將在週三公布 1 至 11 月規模以上工業企業利潤實現情形，中國國家統計局上月公布今年前 10 個月實現總額年減 7.8%，降幅較前 9 個月收窄 1.2 個百分點。

中國國家統計局工業司統計師衛寧表示，10 月宏觀政策效果持續顯現，企業效益狀況呈現以下特點，包含工業企業利潤連續 3 個月保持正成長、工業企業累計營收轉為成長，以及原物料、消費品產業利潤持續改善等。

另一方面，南韓和日本預計周四 (28 日) 公布 11 月工業生產數據，其中，南韓 11 月工業生產估年增 3.5%，高於 10 月的年增 1.1%，預估月增 1.4%，較 10 月的月減 3.5% 顯著改善；日本 11 月工業生產估將月減 1.7%，遜於 10 月的月增 1.3%。