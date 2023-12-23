美股重點新聞摘要2023年12月23日

EDA 大廠新思科技傳洽談收購 Ansys 有望催生設計軟體巨頭

根據多家外媒報導，電子設計自動化 (EDA) 龍頭新思科技 (Synopsys)(SNPS-US) 正在洽談收購工程軟體供應商 Ansys(ANSS-US)，此舉可望催生新的設計軟體巨頭，也是新年首批大型收購交易之一。閱讀全文...

馬士基：紅海航運混亂局面恐持續數月

全球第二大貨櫃航運商馬士基 (A.P. Moller-Maersk A/S) 警告，影響紅海航運的混亂局面可能會持續好幾個月。閱讀全文...

美 12 月密大消費者信心指數終值升至 69.7 一年通膨預期觸及 2021 年以來新低

隨著 2023 年接近尾聲，美國消費者對通膨前景仍持樂觀態度，推動信心指數強勁反彈。閱讀全文...

美 11 月耐久財訂單月升 5.4% 創逾 3 年半以來最大單月增幅

美國商務部人口普查局 (Census Bureau) 周五 (22 日) 公布最新數據顯示，受飛機訂單激增提振，11 月耐久財訂單大幅成長，創 2020 年 7 月以來最大單月增幅，不過企業設備支出因借貸成本上升而顯得乏力。閱讀全文...

美 11 月核心 PCE 年增速超預期放緩至 3.2% 提振 Fed 明年 3 月降息預期

美國聯準會 (Fed) 偏好的通膨指標──11 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數增速超預期放緩，創 2021 年 4 月以來新低，數據透露物價壓力持續減輕，強化投資人對 Fed 明年 3 月降息的預期。閱讀全文...