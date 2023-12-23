〈紐約匯市〉美通膨續降溫 美元指數創近五個月新低 周線連二黑

美國公布 11 月通膨率降至 3% 以下，鞏固了市場對聯準會 (Fed) 在明年 3 月降息的預期。美元指數周五 (22 日) 下滑，觸近五個月低點，周線連二黑。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.11%，至 101.75，周線貶近 0.8%，連續兩周收黑。

截至 11 月的 12 個月中，美國個人消費支出物價指數 (PCE) 增長 2.6%，較 10 月的 2.9% 進一步下滑。排除波動性較大的能源和食品項目後，核心 PCE 年增 3.2%，是 2021 年 4 月來最小增幅。

Equiti Capital 首席宏觀經濟學家 Stuart Cole 表示：「市場認為，這些數據將增強 Fed 近期傾向寬鬆貨幣政策立場的力道。這是 Fed 首選的通膨壓力衡量指標，因此，若考慮到截止目前仍有部分緊縮政策的影響尚未顯現，我認為聯邦公開市場委員會 (FOMC) 很可能開始認為，控制通膨的工作已經完成。」

Fed 上周的政策會議，令交易員預期最快 3 月啟動多次降息，美元因此面臨拋售壓力。此後，Fed 官員接連反駁明年初就會降息的市場觀點。

即使強韌的美國經濟可能限制美元貶勢，Fed 12 月的鴿派轉向，仍增加美元在 2024 年繼續下跌的理由。Equiti Capital 的 Cole 表示：「就何時開始降息而言，Fed 已經走在主要央行前方，使美元面臨對其不利的利差。」

瑞士法郎一度升至近九年新高，隨後為回吐多數升幅。截稿前小漲 0.05%，至 0.8556 瑞郎兌 1 美元。

歐元盤中升至逾四個月高點，截稿前微升 0.03% 至 1.1013 美元。歐洲央行決策官員 Bostjan Vasle 本周一 (18 日) 表示，歐洲央行至少要等到春季，才能重新評估政策前景。市場對 3 月或 4 月降息的預期還太早。

英鎊上漲 0.15% 至 1.2704 美元，數據顯示英國 11 月零售銷售增幅遠超預期，但第三季國內生產毛額 (GDP) 成長率遭到下修。

日元走貶 0.3%，至 142.49 日元兌 1 美元。稍早數據顯示，日本 11 月核心通膨急遽放緩，增幅為一年多來最小，反映成本推動型通膨壓力減輕，這有助於緩解日銀壓力，不必急於讓大規模刺激措施退場。

日本央行本周稍早維持超寬鬆貨幣政策不變，且幾乎沒有針對何時結束負利率政策給出任何暗示。

對風險情緒較敏感的澳幣在平盤附近徘徊，截稿前微貶 0.01% 至 0.6799 美元。紐幣微升 0.07% 至 0.6294 美元。

截至台灣時間周六 (23 日) 約 6:00 價格: