日本11月CPI通膨如預期放緩 BOJ何時收緊銀根仍未可知

由於食品價格走軟，日本 11 月核心消費者物價指數（CPI) 如預期放緩，讓人更懷疑日本銀行（央行，BOJ) 何時才會開始收緊超寬鬆的貨幣政策。

日本剔除波動較大生鮮食品價格的核心 CPI 年增 2.5%，增幅自上個月的 2.9% 放緩，處於 2022 年 8 月以來的最低增速，而核心通膨月增率則處於靜止。

核心通膨仍遠高於日本央行 2% 的年度目標，但目前仍不清楚頑強的通膨是否會讓日銀提前收緊政策，因為今年最後一次會議仍幾乎沒有政策轉向的蛛絲馬跡。

不含鮮食和燃料價格的核心數據年增率自上個月的 4% 下降至 3.8%，顯示潛在通膨也在放緩。

11 月整體 CPI 年增 2.8%，自上月的 3.3% 放緩。食品和能源價格較上個月下降，是通膨數據疲軟的關鍵驅動因素。

該數據公布之際，日本經濟降溫，在全球市場不利因素下，近幾個月消費者和資本支出放緩。

本周稍早數據顯示，日本出口 3 個月來首次出現萎縮，主要係受到中國經濟放緩的打擊，同時該國的製造業活動也仍處於收縮狀態。

日本第三季經濟萎縮幅度遠超過市場預期，讓日本央行短期內更有理由維持寬鬆政策，儘管日本央行預計最終將在 2024 年擺脫極端鴿派立場，但轉向時機仍相當不確定，且官員對此事三緘其口。

日本央行近期表示，日本通膨短期內將小幅走低，但預估 2024 財政年度仍將保持在高於 2% 目標水準之上。

日銀強調，在衡量是否結束其極端鴿派政策之前，會尋求更多通膨達到 2% 水準的跡象。

日元和日本十年期公債殖利率均對周五 CPI 數據反應不大。