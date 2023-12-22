標普500指數今年表現優異 明年也差不到哪裡去

美股在 2023 年克服重重阻力強勁上漲。美國經濟意外維持韌性、大型科技股大舉押注人工智慧，加上明年聯準會可能降息，這些消息推動標普 500 指數今年至今上漲 23%，那斯達克指數上漲 41%。

債市在經歷一段嚴重低迷後也再次振作。在之前低迷時期，債券殖利率一度升至 2008 年至 2009 年金融危機前以來的高點。

明年美股看來走勢應該也不錯。以明年預期獲利計算，標普 500 指數本益比為 19 倍，不算便宜。此外，聯準會降息時間和幅度也存在不確定性。不過，美股有望再次迎來強勁的一年，除了今年少數幾支大漲的股票，明年將有更多股票參與上漲行情。

2024 年經濟和利率預期不斷變化、地緣政治方面可能傳來意外消息以及美國總統大選的不確定性，可能會導致美股波動性上升。但到年底時，通膨和利率走勢將變得更加清晰，屆時投資人可以期待可能會帶來更多好消息的 2025 年。

《巴倫周刊》根據 6 位華爾街策略師對 2024 年市場和經濟的預測報導，標普 500 指數年底平均目標價為 4838 點，僅較周四 (21 日) 收盤價高出 2%。不過，11 月初以來標普指數已經大漲 12%，因此有充分理由認為 2024 年年底也會像今年底一樣強勁上漲，屆時標普 500 指數可望漲至遠高於華爾街專業人士給出的目標價。

明年企業獲利將再次成為股市的正面推動因素。華爾街分析師普遍預期明年標普 500 指數每股獲利將成長 12% 至 245 美元，增幅將遠高於今年的 2%。不過即使便債券殖利率可能進一步下降，策略師預計投資人不會以比 2023 年更高的價格買進股票。

話雖如此，利率下降將為股市上漲鋪路。在聯準會 12 月政策會議結束後，有關利率到底能降到多低的討論仍在繼續。