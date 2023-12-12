Oppenheimer預計明年美股創新高 標普500升至5200點

看好美股標普 500 指數明年創歷史新高的分析師又多了一位。

Oppenheimer 首席投資策略師 John Stoltzfus 預計，標普 500 指數明年底將收於 5200 點，這一預測與 Fundstrat 研究負責人 Tom Lee 相同，都是華爾街目前最看漲的分析師之一。

他們的目標點位意味著標普 500 指數將從上周五收盤水準上漲近 13%，也意味著該指數要比當前的歷史高點上漲超出 8%。

Stoltzfus 去年也是準確預測美股大漲的分析師之一，不過，他的目標價是 4400 點，已經落後當前水準。

Stoltzfus 在周一 (11 日) 的報告中指出，他們預計 2024 年是一個「過渡年」，市場將經歷聯準會由限制性貨幣政策轉向寬鬆的過程。

他表示，「韌性」將再次成為 2024 年的關鍵字。儘管經濟放緩，Stoltzfus 並不認為經濟成長會轉為負值，並認為降息將在下半年緩解市場壓力。

對於 2024 年，他建議投資者堅持持有今年表現優異的股票，並將資訊科技、非必需消費品以及工業類股的評級設為「增持」。

另外，Stoltzfus 形容，近期市場走勢預測聯準會最快將於 3 月降息「過於樂觀」。儘管他預計聯準會希望避免經濟陷入衰退，但他認為，聯準會將謹慎確保通膨持續下降。

他預計明年下半年可能會降息，如果通膨「更具黏性」，甚至可能在第四季才降息。