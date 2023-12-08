最樂觀的華爾街分析師 預計標普500明年漲至5200點

華爾街看多美股的人不少，而 Fundstrat 的研究主管 Tom Lee 往往是最樂觀的一位。

Lee 預計，隨著通膨下降導致金融狀況放鬆，美國經濟再次擺脫衰退，標普 500 指數到 2024 年底將達到 5200 點，相當於還要再漲超過 13%。

《Yahoo 財經》報導稱，Lee 的目標價是他們追蹤的策略師中最高的，超過了德意志銀行和 BMO 資本市場預計的 5100 點目標價。

Lee 對今年標普指數的預測為 4750 點，他稱這項預測高於共識，主要是因為他認為通膨下降幅度將超過其他國家，而且美國經濟不會陷入衰退。

Lee 表示，隨著市場繼續對膨數據和經濟仍在成長的跡象做出正向回應，類似的情況將在 2024 年上演。

他指出，2023 年的美股走勢，由技術面觀點做出的預測是正確的，而經濟學家是錯的，在 2024 年仍然會見到相同的結果。

Lee 認為，美股在 2024 年的市場廣度會增加，首選行業小型股、金融股和房地產，後兩者在 2023 年大部分時間裡漲勢都落後於市場。

Lee 去年重押科技股，今年仍選擇增持。他認為，儘管科技七巨頭在 2023 年已經大幅上漲，但 2024 年的表現仍可能跑贏大盤。

不過他相信，隨著聯準會降息導致利率下降，小型股和金融股的表現甚至會比七巨頭表現得更好。主因是現在很少人擁有金融股、做多小型股，為它們帶來更大的上漲空間。