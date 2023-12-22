中研院7字箴言解讀經濟前景 估明年我GDP可保3

中央研究院經濟研究所今 (22) 日發布 2024 年我國經濟成長率 (GDP) 預測值為 3.02%，中研院對明年展望以「雪融春暖偶寒風」解讀，看我國外需和投資可望恢復成長動能，惟提醒，須留意美中經濟前景不明、主要央行貨幣政策動向以及大宗原物料價格變化等三大不確定因素。

中研院指出，今年雖國內民間消費尚屬穩定，然而商品輸出疲弱、企業投資意願低迷，造成 GDP 不如預期，前三季實質 GDP 年成長率為 0.11%，因而全年 GDP 續下修至 1.34%。

不過，隨著全球通膨趨緩，各國央行升息周期逐漸接近尾聲，電子相關產品需求回溫，再加上民間消費持續擴張，預估明年我國 GDP 成長率將回升至 3.02%。

其中，內需方面，由於第四季民間消費穩定增長，中研院預估今年實質民間消費成長率年增 8.32%，而隨著受到基本工資和軍公教薪資調漲以及綜所稅的基本生活費調高影響，民眾可支配所得上升將進一步帶動民間消費，預期明年實質民間消費成長率為 3.01%。

民間投資部分，由於企業投資步調緩慢，第三季實質民間投資成長率年減 13.00%，預估今年全年減 9.70%，而明年隨著半導體廠商持續投資先進製程，民間投資年增 3.05%， 2023 年和 2024 年全年實質固定資本形成年增率分別成長 -7.53%、4.23%。

外需方面，今年實質商品及服務的輸出與輸入成長率分別年減 4.39%、5.07%，而明年在新興科技續強和消費性電子需求漸趨活絡下，全年實質商品及服務的輸出與輸入成長率，分別為 6.23%、8.03%。

物價方面，中研院估今年消費者物價指數 (CPI) 年增 2.48%，而明年物價漲勢雖可望較今年和緩，但仍遠高於疫前水準，估為 1.9%，仍在通膨警戒線 2% 的邊緣。