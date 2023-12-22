〈焦點股〉全福新藥三期失利 開盤4分鐘暴跌到熔斷 跌破興櫃登錄價

全福生技 (6885-TW) 開發的乾眼症新藥 BRM421 三期臨床試驗結果，主要療效指標未達統計學顯著差異，今 (22) 日股價重挫，開盤僅 4 分鐘就觸及熔斷機制，最低下殺至 28.8 元，重挫 6 成，跌破 2022 年 6 月登興櫃時的參考價。

全福生技研發中乾眼症新藥 BRM421 於美國執行多中心、隨機、雙盲、安慰劑對照三期臨床試驗，總經理徐文祺表示，從初步數據來看，治療組 3 個實驗看起來如預期，差別在於安慰劑的對照組，內部初步想法是尋找新賦形劑和提升濃度著手，若有解方將會再重啟三期臨床試驗。

全福此臨床試驗共收案 739 位受試者，療程 14 天，每天點藥 3 次，並在第 8 天與第 15 天評估角膜螢光染色、眼睛灼熱刺痛感、眼睛乾燥感以及淚膜破裂 (Tear Film-Break Up Time, TFBUT) 時間等。

根據數據結果顯示，以 BRM421 治療 14 天後，受試者客觀主要療效指標角膜螢光染色改善程度為 - 3.54，安慰劑組改善程度為 - 3.57(p=0.9195)；治療 7 天後，受試者主觀的主要療效指標眼睛灼熱、刺痛感的改善程度為 - 18.3，安慰劑組改善程度為 - 19.5(p=0.2446)，顯示主要療效指標未達統計學顯著差異。而次要的療效指標眼睛乾燥感及淚膜破裂時間 (TFBUT) 結果顯示，BRM421 治療組與安慰劑組無顯著差異 (p>0.05)。