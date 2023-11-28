14年新低 主計總處下修今年經濟成長率至1.42% 明年估達3.35％

行政院主計總處今 (28) 日公布台灣最新經濟成長預測，整體而言，今年實質 GDP 規模雖上調，但前兩年規模也上修而墊高基數，預估 2023 年經濟成長 1.42%，下修 0.19 個百分點，為金融海嘯後、2010 年以來最低水準，CPI 上漲 2.46%；2024 年經濟成長 3.35%，上修 0.03 個百分點，CPI 上漲 1.64%。

主計總處說明，2023 年第 1、2 季經濟成長率修正為 -3.49% (原統計為 -3.31%) 及 1.41%(1.36%)；2023 年第 3 季初步統計經濟成長率為 2.32%，與 10 月概估數持平。

從內需方面來看，主計總處表示，第 3 季民間消費實質成長 9.23%，對經濟成長貢獻 4.15 個百分點，服務消費仍為帶動成長的關鍵動能。

主計總處說明，疫後消費動能延續，加上股市價量齊揚與防疫雙 險理賠金額挹注，以及適逢暑期出遊旺季，且自用小客車買氣熱絡， 第 3 季零售業、餐飲業營業額較上年同季分別增 5.52% 及 16.10%， 陸空客運、旅宿、休閒娛樂等相關服務消費大幅增加。股市升溫也挹注證券交易手續費，綜計各項消費並剔除來台旅客消費及物價因素後，第 3 季國人在國內之消費成長 3.41%。

從外需方面來看，主計總處指出，受終端需求疲弱與 AI 應用興起交互影響，第 3 季按美元計價商品出口年減 5.08%(以新台幣計價減 0.76%)，航運服務同步放緩，但來台旅客持續回升，挹注服務輸出。

進口方面，廠商備料需求仍疲，加上半導體設備購置劇減，第 3 季按美元計價商品進口減 19.07% (以新台幣計價減 15.39%)，不過，服務輸入隨國人出國顯著增加而持續攀升。主計總處表示，輸出與輸入相抵，國外淨需求對經濟成長貢獻 1.65 個百分點。

主計總處表示，全球經濟主要不確定因素有四項，一、美國聯準會 (Fed) 利率政策走向對國際金融市場之影響；二、中國大陸經濟成長表現對全球經濟之影響；三、美中科技爭端與國際間地緣政治關係之演變；四、俄烏戰爭及以巴衝突對國際原物料價格走勢之影響。