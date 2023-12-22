先進光車載鏡頭比重拉高 估明年提升到占營收10%

光學元件廠先進光 (3362-TW) 今 (22) 日召開法人說明會，在筆電市場庫存調整己接近尾聲，且有車載鏡頭新客戶到手，先進光表示，明年筆電市場有望回到疫情前水準，同時，在車用產品 2024 年營收占比可望超過 10%，進而利於推升明年營收比今年好。

先進光主攻 NB 鏡頭，全球市佔率達 70%，公司也透過子公司科雅光電切入指紋辨識模組及觸控板系統模組，先進光目前塑膠鏡片月產能約 1800 萬片，因應客戶需求，台中新廠將於 2024 年第一季開始量產，月產能約 1100 萬片，加計原有產能，全產能可達 3000 萬片；同時，因應車用客戶要求，今年也投資約 2 億元建置模造玻璃產線，引進 6 台模造設備及精密設備。

先進光在越南廠以玻璃鏡片生產為主，月產能約 300 萬片。

先進光董事長高維亞今天指出，NB 鏡頭庫存去化近尾聲，預期 2024 年會越來越好，價格也相對穩定，主流規格 5mm、Full HD 為主，8mm 比較少。

產品比重來看，先進光筆電相關鏡片占營收比重約 50-60%，指紋辨識約佔 30%，車用產品佔比約 5% 左右，隨著車用新客戶出貨於明年開始放量，先進光預估，明年車用產品占比可望達 10%。

先進光 2023 年第三季營收 11.04 億元創單季新高，單季稅後純益 2.03 億元、季增 86%，單季每股純益 1.44 元，前三季稅後純益 3.1 億元，年減 17.7%，每股純益 2.19 元。先進光自結 2023 年 10 月營收 3.76 億元，月增 0.18%，年增 21.35%，自結單月稅後純益爲 6694 萬元，月增 6.85%，年增 23.68%，每股賺 0.47 元，加計前三季財報，稅後純益 3.78 億元，每股純益 2.66 元。

先進光 2023 年 11 月營收仍處於歷史高檔區達 3.59 億元，月減 4.6%，年增 15.45%，年增 15.45%，累計先進光 2023 年前 11 月營收 36.85 億元，已超越去 (2022) 年全年，年增 7.12%。