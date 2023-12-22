〈台股盤後〉電子、航運強勢 終場上漲52點站回10日線

台股今 (22) 日早盤開高，在電子權值反彈、航運股續強下，指數一度達 17618 點，尾盤漲點略為收斂，終場上漲 52.89 點，收在 17596.63 點，重新站回十日線，距離五日線也僅一步之遙，成交量則明顯收斂至 2882 億元。

今日盤面再度聚焦航運股，陽明 (2609-TW) 持續帶量上漲，漲幅近 4%，達 57.5 元，改寫近六個月來新高，單一個股成交值高達 208 億元，不僅穩坐成交值冠軍，且高於第二名的台積電將近 100 億元，交投相當熱絡。

另外，ASIC 族群也獲青睞，創意 (3443-TW)、愛普 *(6531-TW) 雙雙大漲超過 3%，力旺 (3529-TW)、威盛 (2388-TW)、智原 (3035-TW) 也都有 2% 以上的漲幅，股王世芯 - KY 與 M31 也都在平盤上表現。

權值股走勢則分歧，台積電 (2330-TW) 反彈近 1%，企圖挑戰五日線，聯發科 (2454-TW) 上漲超過 1%，達 990 元、站穩所有均線，鴻海 (2317-TW) 收在平盤，但台塑集團因中國取消 ECFA 關稅減讓，四寶全數下挫，跌幅最深達 2%，其他如日月光投控、聯電、台達電等則上漲表態，為大盤走勢增溫。