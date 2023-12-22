鴻海旗下鴻佰桃園南青廠 成全球首座AI伺服器燈塔工廠

世界經濟論壇（WEF）於歐洲時間 12 月 14 日公佈最新一批燈塔工廠名單，鴻海 (2317-TW) 旗下鴻佰科技（Ingrasys）桃園南青廠，運用 AI 技術讓生產效率提升 73% 入選，成為全球首家 AI 伺服器燈塔工廠。

鴻佰科技（Ingrasys）桃園南青廠主要產品包括 AI 伺服器、HPC 加速器、雲端存儲等產品。這也是鴻海集團繼深圳、成都、鄭州、武漢後，拿下的第五座燈塔工廠。

鴻佰科技總經理丁肇邦表示，持續深耕 AI 數位智慧製造系統，深入推動廠內各項自動化、數位化、智慧化與節能化的升級，是鴻佰能快速抓住 AI 產業爆發機遇的關鍵。

鴻佰南青廠通過在訂單預測、倉庫和生產調度、產品設計以及品質和組裝測試等領域引入 AI 運算，實現了生產效率提升 73%、產品不良率降低 97%、交貨期縮短 21%、以及單位元製造成本降低 39%。

燈塔工廠的稱號係由世界經濟論壇（WEF）和麥肯錫諮詢公司，透過多項嚴謹指標評選，WEF 對鴻佰南青廠給出的評價是，人工智慧基礎模型帶來了對計算能力需求的爆炸式增長，以及對 AI 伺服器更高的效率、品質和反覆運算速度的要求。

為全面系統推動 AI 工廠數位化轉型，鴻佰科技在南青廠部署了超過 30 個先進技術案例。其中，在生產經營環節中的五個最核心場景，均導入最先進的 AI 技術。

首先是透過 AI 技術的導入，輔助需求預測，讓南青廠在原有基礎上，大幅提升需求預測準確率，也大規模改善產品交付能力。再來通過部署支援 AI、優化智慧倉管系統，縮短了物料準備和訂單分配的時間。

第三則是基於 AI 控制與分析的品質管制，使得產品品質檢查及設備維護效率顯著提升，人工壓力大幅降低；第四是引入 AI 驅動的自動化裝配和測試車間，大幅提升設備綜合效率及人均產能。

最後搭配 AI 模型建構，加速改善產品參數設計，則讓複雜的 AI 伺服器設計變得高效且更加貼近客戶需求，成為鴻佰伺服器產品定制能力獲得市場廣泛認可的關鍵。