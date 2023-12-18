〈永立榮展望〉治療勃起功能障礙幹細胞新藥 明年一期臨床展開收案

永立榮 (6973-TW) 除了藉由代工銷售產品產生現金流外，也透過人體羊水幹細胞進行新藥開發，目前以治療勃起功能障礙新藥 UA002 較有進展，預計明 (2024) 年 1 月啟動一期臨床收案。

公司說明，新藥來源為懷孕 16-20 週的孕婦進行羊膜穿刺產檢時所取得的羊水，相較其他來源的間質幹細胞更有優異的增生與分化能力，此外，也已經台灣 TFDA 臨床試驗 GTP 訪查的生醫公司。

永立榮目前有兩項新藥研發，分別為治療勃起功能障礙新藥 UA002 以及治療中重度乾眼症的外泌體 UB003。其中，治療勃起功能障礙新藥 UA002 是用於治療因攝護腺手術，導致神經受損所引起的勃起功能障礙，將在輔大與北醫展開一期臨床試驗收案，預計收 9-15 人，後續則會在美國展開二期，目標 2026 年完成。

另外，治療中重度乾眼症的外泌體 UB003，目前則處於臨床前的研發階段，預計最快 2025 年可以取得人體臨床試驗申請 (IND)，公司表示，從初期研究數據來看，該新藥為生物藥眼藥水，有望達到改善眼球表面環境、抗發炎、可修復眼球角膜。

永立榮目前帳上現金約 4.7 億元，董事長簡奉任坦言，雖然保養品事業已經開始獲利，但新藥開發仍需要資金因應，為讓兩項新藥可以完成二期臨床試驗，目前在評估明年可能會啟動新一輪募資。

簡奉任表示，公司將持續深耕神經、發炎、退化性疾病知識領域，轉譯為再生醫療療法，成為再生醫療製劑新藥的指標性公司。在醫美保養品部分，則是專注於開發具功效性與安全性之關鍵性原料，並搭配保養品業務拓展，進軍海外市場。