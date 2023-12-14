漢達明年營運進入成長期 改良型新藥獲利將超越學名藥

漢達生技 (6620-TW) 轉型有成，總經理陳俊良表示，營運已進入高速成長期，隨著改良型新藥 505(b)(2) 研發成果疊加累積，預期未來每年都有一項新藥問世，能見度超過三年，且明年 505(b)(2) 獲利將超越學名藥，在體質大幅轉變下成為生技界的 IP 領先者。

漢達該兩顆藥物更帶動今年上半年順利轉虧為盈，前三季每股純益 4.84 元，更看好今年全年營收可順利突破 10 億元，營收、獲利雙創歷史新高紀錄。

展望明年，陳俊良認為，有兩顆藥品值得期待，其一是抗癌藥 HND-033，目前已取得兩項孤兒藥認證，該產品去年全球市場規模約 21 億美元；另一項是戒菸藥 HND-032，目前則處於 FDA 補件狀態、等待審核中。

漢達表示，明年帶動公司營收三級跳的是多發性硬化症新藥 HND-020，該新藥是改自諾華製藥的暢銷藥品 Gilenya Capsules，將原本吞嚥困難的膠囊改為口溶的速崩劑型，迅速打開美國市場，並有病患支持照顧計畫，進行長期用藥追蹤，明年將繼續成為墊高公司營收的基石。

美國 FDA 申請藥物許可有三種途徑，分別為新成分新藥、505(b)(2) 新藥、學名藥。其中，505(b)(2) 新藥包含新劑型、新複方、新劑量等，主要成分為 FDA 已核准藥物。漢達認為，生技公司透過開發 505(b)(2) 創造獲利，是穩健的路線。