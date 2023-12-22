美股重點新聞摘要2023年12月22日

今日操盤前瞻

日本央行會議紀錄、11 月 CPI

美國 11 月耐久財訂單、核心 PCE

美國 12 月密大消費者信心指數終值

美國憂中國晶片影響國安 明年 1 月啟動半導體供應鏈審查

美國商務部周四 (21 日) 表示，將對美國半導體供應鏈和國防工業基礎展開調查，以解決來自中國晶片的國家安全擔憂。該調查旨在確定美國公司如何採購所謂的傳統晶片 (Legacy Chip)，即當前一代和成熟製程節點 (Mature Node) 的半導體。閱讀全文...

紅海危機已使至少 158 艘商船繞道 上海到英國貨櫃運費漲至 1 萬美元

由於愈來愈多海運公司為了避免遭葉門叛軍「青年運動」(Houthi) 襲擊，而自紅海改道並繞行非洲，全球物流產業正面臨海空運價「雙漲」、以及貨物滯留的雙重威脅，成為供應鏈最新威脅。閱讀全文...

石油生產配額喬不攏 安哥拉宣布退出 OPEC

非洲第二大產油國安哥拉 (Angola) 周四 (21 日) 宣布退出石油輸出國組織 (OPEC)，此前該國在石油生產配額問題上存在爭議，而該組織近個月來一直尋求替進一步減產爭取支持以支撐油價，然而現在安哥拉的退出將對這個以沙烏地阿拉伯為首的產油國集團構成打擊。閱讀全文...

美國第三季 GDP 終值下修至 4.9% PCE 物價指數降溫

美國商務部經濟分析局 (Bureau of Economic Analysis, BEA) 周四 (21 日) 公布最新數據顯示，第三季度國內生產毛額 (GDP) 季增年率終值下修至 4.9%，遠低於先前修正值與市場預期的 5.2%。與此同時，第三季個人消費支出 (PCE) 物價指數下修，提振市場對聯準會 (Fed) 明年 3 月降息的信心。閱讀全文...