【新手學債券】「高收益債」違約風險有多高?全球3大信評介紹！

一、全球 3 大信用評等機構介紹

全球目前三大信用評等機構為 Fitch、Moody"s 和 S&P，這三家壟斷全球高達 9 成以上的信評業務，有著完整、標準化的信用評等評級系統，從最安全等級的 AAA 級，依各方面債信條件向下排序為 AA 級、A 級... 等，直到 BBB - 級以上統稱為投資級債券，從 BB + 級以下則統稱為非投資等級，又被稱為高收益債，最後到達最低等級、已違約的 D 級。

長久以來，債券信用評級也成為投資人對債券定價、風險評估時的關鍵參考因素，會直接影響企業和政府的借款成本，一般而言，高信用評級通常意味著債券發行人有低違約風險和低借款利息，而低信用評級則可能意味著債券發行人的高違約風險和高借款成本，由於信用評級機構的評級結果通常對公眾開放，這使普通投資者也能理解和評估投資標的的風險，進而做出較準確的投資選擇。

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二、選非投資級債的歷史違約風險有多高?

能符合最高等級的企業信用品質要求非常高、資產質量優良、財務指標名列前茅，償債能力強，陷入財務困境的可能性極小，連全市值最大的蘋果信評 S&P 信評也只拿到 AA+，可見 AAA 級企業猶如鳳毛麟角；而債券市場中，投資級債券最大宗其實是 BBB 級公司債，其佔全體投資級債券市場比重達 50% 以上。以實際違約率來看，根據標準普爾信評的研究指出，以 5 年區間為準，歷史違約率如下：

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上表足見投資級債與非投資級違約風險有天壤之別，所以投資債券時，除了第一眼參考實際價格與殖利率以外，也別忘記比較公司債信等級，才能更完整的評估潛在收益與風險。