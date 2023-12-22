國際航運兩條關鍵運河「掉鏈子」 問題遠遠不只是繞路

紅海危機持續發酵，意味著全球航運業的兩大重要捷徑——占 20% 全球貿易的巴拿馬運河和蘇伊士運河同時陷入困局，運費和全球航運股因此大漲。

物流平台 Flexport 的航運數據顯示，截至周三（20 日），開始繞行好望角或停留觀望紅海航道情況的貨櫃船，已經接近 180 艘。如果美國牽頭的護航行動未能快速取得效果，接下來可能還有上百艘船加入他們的隊伍。

巴拿馬運河那邊的情況，則要等待乾燥天氣何時能緩解。

兩大運河都出現狀況，導致國際航運越來越像 1869 年蘇伊士運河開通前的局面。大量貨運船隻改道繞行，引發航運費用節節攀升。

對全球航運業和供應鏈來說，兩大運河出狀況的時機，可謂是非常不理想。

所有繞行好望角航線和在原地等待的船隻，抵達目標港口的時間至少要晚一至兩周。問題是眼下正是亞歐航線最繁忙的時段之一，零售商家正在忙著聖誕購物季，等待從中國工廠進貨，補充庫存。

中國春節也將在 2 月上旬到來，意味著現在距離大多數工廠放假的時間，也只有一個多月了。

面對海運的不確定性，已經有許多公司著手執行替代方案。

據《財聯社》報導，一名不具名的主要物流集團高層表示，他們敦促貨主考慮避開這兩條運河的所有替代方案，包括航空運輸。

在一份發給供應商的郵件中，美國服裝零售商 Abercrombie & Fitch 表示，正在考慮空運選項。對這家零售商而言，主要供應商印度、孟加拉、斯里蘭卡都需要走亞歐航線。

另一家歐洲傢俱龍頭宜家，也已經直白地警告，表示可能會出現缺貨情況。英國床具製造商 Button & Sprung 需要從中國和印度採購面料，預料紅海危機可能會造成一些供應中斷。

對全球航運界和金融界而言，眼下還有一個問題——好望角的氣候惡劣、海浪滔天，是世界上最危險的航海路線之一。所以「多跑幾千海里」並不是估算繞行風險的唯一因素。

航運咨詢公司 Vespucci Maritime 執行長 Lars Jensen 在本周表示：「雖然看著電子表格，你可以輕鬆地說『好吧，只是多了幾千海里，我們可以開快一點』，但當你繞過非洲南端時，並不是一帆風順的。你應該預期，一旦穿越那片水域，就會遇到與天氣相關的延誤。」