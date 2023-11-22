利率持續下滑 美國房貸需求升至6周新高

隨著利率繼續走低，房貸需求終於明顯回升。

根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 的季節性調整指數，上周總申請量較前周增加 3%。

符合貸款資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 7.61% 降至 7.41%；自備 20% 頭款的貸款積分從 0.67 降至 0.62（包括啟動費） 。

MBA 副首席經濟學家坎恩 (Joel Kan) 表示，「由於即將公布的數據顯示經濟疲軟以及通膨降溫，美債殖利率繼續走低。我們調查中的大多數房貸利率都下降了，其中 30 年期固定房貸利率降至 2 個月來的最低水平。」「房貸申請增至 6 周以來的最高，但仍處於非常低的水平。」

房貸再融資申請本周增加 2%，僅較一年前同周減少 4%。如今的利率比一年前高出約 75 個基點，但卻是 2 年前大規模再融資熱潮時的 2 倍多。如今大多數擁有房貸的屋主，其貸款利率遠低於現在申請。

購屋房貸申請量當周增加 4%，但仍較一年前低 20%。

坎恩說，「購屋申請的平均貸款金額為 40.36 萬美元，為 2023 年 1 月以來的最低水準。這與其他房屋銷售數據來源一致，顯示首次購屋者比例逐漸增加。」

雖然房貸需求略高於歷史低點，但房市仍然極度疲軟。根據全國房地產經紀人協會 (NAR) 的最新報告，10 月成屋銷售跌至 13 年來最低水準。

本周房貸利率略有下降，但分析師預計近期不會有任何重大變動。

《抵押新聞日報》營運長格拉漢 (Matthew Graham) 寫道：「市場顯然已經進入假期模式，成交量和流動性都很清淡，在沒有任何基本面理由的情況下加劇了隨機波動。」