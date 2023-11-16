美國11月NAHB建商信心跌至一年來新低 但房貸利率走低是個利多

高房貸利率繼續給美國房屋建商帶來壓力，導致加強降價來吸引買家。但建商對近期利率可能很快下降的跡象持謹慎樂觀態度。

根據全國住宅建築商協會 (NAHB) 的富國銀行住房市場指數 (HMI)，11 月住宅建築商信心下降 6 個百分點至 34。任何低於 50 的值都被視為負值。分析師之前預計該數字與 10 月持平。

NAHB 主席惠伊 (Alicia Huey) 表示：「自 8 月底以來的利率上升，削弱了建商對市場狀況的看法，因為大量潛在買家因價格過高而被擠出市場。」「此外，較高的短期利率增加了房屋建商和土地開發商的融資成本，在市場轉售庫存較低的情況下，給住房供應帶來了另一個阻力。」

這也是連續第 4 個月下降。自 7 月以來，市場信心已下跌 22 點，目前處於去年年底以來的最低點。建商注意到，幾乎所有 11 月的數據都是在本周的消費者物價指數 (CPI) 顯示通膨放緩之前收集的。

NAHB 首席經濟學家迪亞茲 (Robert Dietz) 表示：「雖然 11 月建商信心再次下降，但最近的宏觀經濟數據顯示未來幾個月房屋建設條件將有所改善。」「特別是 10 年期國債利率自 9 月底以來首次回到 4.5% 的區間，這將有助於使房貸利率接近或低於 7.5%。」

他表示，「由於現有房屋庫存不足，房貸利率的下降將反映住房需求，並可能為建商對 12 月市場狀況的看法改善奠定基礎。」

在該指數的三個組成部分中，當前銷售狀況下降 6 個百分點至 40；未來 6 個月銷售預期下降 5 個百分點至 39；買家流量下降 5 個百分點至 21。

更多建商回報 11 月降價幅度達到 36%，高於前兩個月的 32%。這是本周期的最高比率，追平 2 年前的高點。平均降價幅度為 6%。

NAHB 預計，隨著未來幾個月通膨數據的改善，金融狀況有所緩解，2024 年單戶住宅開工量將增加約 5%。