美國汽車經銷商年底大推促銷折扣 清理庫存並安置新車

美國汽車經銷商今年冬季將以慷慨的促銷活動和折扣作為今年的結束，以清理舊車庫存，並善用消費者的持續需求為新的一年做好準備。

在連續 4 年的年終銷售中，汽車製造商為潛在客戶提供最低限度的折扣，因為希望從新車需求中獲利，並幫助清理庫存。

然而，凱利藍皮書數據顯示，2023 年 11 月新車平均交易價格 (ATP) 較去年同期下降 1.5% 至 48247 美元。2019 年同期 ATP 為 39203 美元。

此外，庫存水準目前處於 2021 年初春以來的最高水平，這使得經銷商和汽車製造商爭先恐後地為將於 1 月大量上市的新車型讓出展售空間。

汽車製造商已經開始提供激勵措施並降低交易價格，以吸引更多買家搶購新車。

Cox Automotive 在報告中表示：「11 月新車銷售激勵措施同比增加 136%，代表新車市場正在轉向買方市場，而不是賣方市場。」目前平均獎勵金額徘徊在 2500 美元左右。

根據 Cox Automotive 的數據，Stellantis (STLA-US) 旗下的 Jeep 在 12 月初的庫存維持時間最高，為 128 天。

在疫情爆發之前，60 至 65 天的供應量對於該行業來說是「正常」的，不過豐田汽車和本田等一些非本國品牌的供應量通常較低。

Jeep 目前推出 Gladiator 卡車和 Compass 跨界車，標價折扣分別為 8257 美元和 5851 美元。

起亞、通用汽車 (GM-US) 旗下雪佛蘭、梅賽德斯和現代等品牌，已開始在假期期間提供一些折扣的車輛。

過去幾年，新車價格飆升至歷史新高，促使一些潛在客戶甚至考慮二手車。

由於汽車價格上漲，汽車零售商和汽車製造商在過去幾年獲得高額利潤，即使銷量減少。