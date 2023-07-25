調研機構：供應鏈問題緩解 美7月新車銷量有望再度增長

汽車研調機構 S&P Global Mobility 週一 (24 日) 發布的報告表示，供應鏈問題緩解有助於汽車製造商提高產量，滿足被壓抑的需求，7 月美國新車銷量有望再度上升。

報告中預估 7 月美國輕型車新車銷量將達到 133 萬輛，較去年同期增長 18%。報告中也將 2023 年美國輕型車銷量預估從先前的 1510 萬輛上調至 1540 萬輛。

報告中稱，由於供應鏈問題改善和需求強勁，美國第二季新車銷量有所增長，這表明利率上升尚未對購車市場產生實質性的影響。

S&P Global Mobility 首席分析師 Chris Hopson 表示：「7 月份輕型車新車銷售將繼續增長，反映出當前需求持續上升的趨勢，同時銷售額也將繼續攀升。」

經銷商 Kunes Auto and RV Group 營運長 Scott Kunes 也曾表示：「消費者信心還是在，主要是因爲供應積壓的狀況持續了很長一段時間。」

從車廠的角度來看，美國消費者以更高價格購車的意願，可望繼續為獲利成長挹注動能。

然而，報告中也指出，在今年下半年，高通膨問題可能會打壓消費者購買能力，而車商持續擴大生產，庫存增加的速度將快於預期。

華爾街分析師預期，隨著越來越多新車流入經銷通路，價格將會下滑，但旺盛的需求仍使買家的平均支付價格接近歷史高點。J.D. Power 數據顯示，上半年平均支付價格漲了 3%，在 6 月時達到約 4.6 萬美元。