空軍盯上能源股 美股這三檔做空比率最高

今年能源股的表現落後於大盤，而這種疲軟趨勢恐將持續下去，根據標普全球市場情報的最新數據，投資者 11 月加碼賣空能源股。

截至 11 月底，S&P 500 指數中的能源股做空比例自前一個月的 3.43% 增至 3.71%，升幅看似不大，但卻是 S&P 500 指數中粽空比例升幅第二高的板塊，僅次於通訊服務股。能源股的做空者比 2022 年 10 月以來的任何時候都更加活躍。

S&P 500 指數的整體空單餘額是 2.51%，只有醫療保健股和非必需消費品股的做空比例高於能源股。

部分投資者可能已取得做空能源股的回報，本月石油股表現平淡，儘管 S&P 500 指數上漲了 4%，但 SPDR 能源精選產業 ETF (XLE-US) 卻僅持平表現，煉油等部分產業本月走低。

一些能源領域面臨更悲觀的情緒，例如煤炭和消耗性燃料的做空比例自 5.04% 上升至 7.17%。過去一個月煤炭股的表現好壞參半，Arch Resources (ARCH-US) 上漲 5%、 Peabody Energy(BTU-US) 上漲 2%,，以及 Alliance Resource Partners (ARLP-US) 大跌 8%。

但煤炭股面臨崎嶇的未來，國際能源署 (IEA) 上周表示，今年煤炭用量將創下歷史新高，但明年應該會開始下降。

石油和天然氣鑽探，該子行業包括 Diamond Offshore Drilling (DO-US) 等股票，以及煉油股和綜合石油和天然氣股的空單餘額都在 5% 之上。

投資人對某些股票的空頭押注特別大。被做空程度最高的能源公司是 Vertex Energy、Vital Energy 和 Transocean，分別為 21.30%、15.92% 和 15.04%。

Vertex 是傳統和再生燃料煉油商，由於獲利下降，其股價今年下跌了 43%；俄克拉荷馬州塔爾薩石油生產商 Vital 股價今年迄今下跌 6%；專門從事海上鑽探的石油服務公司 Transocean 的股價則大幅上漲 44%，係因越來越多的石油生產商推出海上項目。

相比之下， S&P 500 成分股中空單餘額最高的是 42.14% 的超越肉類 (BYND-US)。

進入 2024 年，能源產業情況良好。領頭羊 Exxon Mobil (XOM-US) 擁有強勁的資產負債表和穩健的成長，但要股價上漲，石油價格就必須上漲，而市場對石油需求的擔憂會壓低原油價格。

進入新的一年，賣空者可能會更加大膽。