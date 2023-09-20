儘管油價續漲 美國能源股仍未能吸引散戶

近期油價持續上升，但美國能源股似乎未能跟上步伐。儘管華爾街策略師建議投資人買入能源股，但散戶多數仍抱持觀望狀態。

自 6 月底以來，標準普爾 500 能源指數上漲約 14%，同期油價漲幅卻大幅超過該板塊，飆升約 30%。只要油價漲勢持續，華爾街就會期待能源類股能夠追上，但到目前為止，他們還無法說服散戶買進該產業。

摩根大通首席市場策略師 Marko Kolanovic 建議投資人繼續增持能源和大宗商品。「我們認為大宗商品價格還有進一步上漲的空間，而投資配置仍然很低。」

同樣，摩根士丹利投資長 Michael Wilson 近日也表示，在商業週期後期，他更看好能源。他向投資人表示，石油需求強勁，減產幅度很大，大宗商品策略師認為油價將在當前水準附近受到支撐。 但從歷史角度來看，油價目前仍然偏低。

即使油價達到每桶 100 美元，似乎也未能吸引散戶買進石油和天然氣股。Vanda Research 高級副總裁表示，散戶目前並沒有追逐能源股的上漲，而是表現出謹慎態度。

這一格局與 2022 年形成鮮明對比，當時能源股的表現優於石油和大盤。而 AI 熱潮促使美國科技股巨頭在今年走高，可能是造成這種情況的原因之一。

VettaFi 能源研究主管 Stacey Morris 表示，去年，能源產業是唯一的標的。AI 和科技股的熱度使得能源產業很難獲得大量關注，因為只有當其他產業不景氣時，90 美元的油價才會吸引很多關注。

Navellier & Associates 投資長向客戶表示，由於目前能源成本上升，能源股顯然會上漲。世界承受不了能源中斷，如今的供應面非常脆弱。