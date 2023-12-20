阿里集團吳泳銘兼任淘天集團CEO 戴珊協建資產管理公司

中國阿里巴巴 (BABA-US) 在周三（20 日）宣布，阿里巴巴集團執行長、淘天集團董事長吳泳銘兼任淘天集團執行長，自此吳泳銘將同時擔任阿里巴巴集團、淘天集團、阿里雲智能集團的執行長，顯示阿里巴巴步入「大一統」時代。

據《證券時報》報導，阿里巴巴並宣布，淘天集團原執行長戴珊將協助籌建阿里巴巴集團資產管理公司，這是阿里變革之後新的業務職能。

阿里巴巴集團董事會主席蔡崇信在名為《唯一不變的是變化，讓我們點燃重新創業的精神！》的全員信中宣布上述決定。

蔡崇信表示，吳泳銘接任阿里集團執行長三個月，確立了全集團的戰略重心和優先級選擇，進行堅決取捨，並全面推動管理團隊年輕化改革。由吳泳銘兼任阿里雲和淘天一號位，有助於以技術創新引領淘天變革，有助於確保集團對兩大戰略重心電商和雲的統一指揮和高強度持續投入。

蔡崇信在信中說，為了提高資本回報率，提升股東價值，集團資本管理委員會授權設立資產管理公司。

「戴珊作為阿里巴巴 18 個創始團隊成員，二十多年來一直奮鬥在公司一線，為公司的創立和成長付出了巨大的心血。在淘天集團全面回歸用戶、回歸互聯網、回歸萬能淘寶的進程中，戴珊完成了使命。」蔡崇信表示。

阿里巴巴在今年 3 月啟動組織變革，把集團拆成「1+6+N」數個獨立公司。

時任阿里巴巴集團董事會主席兼執行長張勇表示，將走向組織治理的全新階段——構建「1+6+N」組織結構。即在阿里巴巴集團之下，設立阿里雲智能、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數字商業、大文娛等六大業務集團和多家業務公司，實行各業務集團和業務公司董事會領導下的執行長負責制，而阿里巴巴集團將全面實行控股公司管理。

蔡崇信和吳泳銘 9 月正式接任阿里巴巴集團董事會主席和執行長。9 月 12 日，吳泳銘發布全員信，宣布確立兩大戰略重心：用戶為先、AI 驅動，並圍繞這兩大重心進行業務梳理，重塑業務戰略優先級，並推動管理團隊年輕化改革。