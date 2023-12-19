2023台灣大哥大女子公開賽 彰化台豐球場點燃封關戰火

台灣大哥大董事長蔡明忠博士在開球儀式中為大會揮出漂亮的第一桿。(圖:台灣大提供)
台灣大哥大董事長蔡明忠博士在開球儀式中為大會揮出漂亮的第一桿。(圖:台灣大提供)

「2023 年台灣大哥大女子公開賽」今 (19) 日舉行開球儀式、賽前記者會以及職業業餘配對賽，由台灣大哥大 (3045-TW) 董事長蔡明忠博士開球，揮出漂亮的第一桿。

台灣大哥大推廣體育風氣，支持台灣運動好手，第 7 年攜手 TLPGA(台灣女子職業高爾夫協會) 主辦台巡封關大賽，明 (20) 日開始，三天賽事激烈開打，共計 37 位外籍好手報名，創下 3 年來最高紀錄；旅外名將徐薇淩、李旻、姚宣榆與程思嘉回台參賽，卡司陣容堅強；再加上台巡賽排名前 20 好手幾乎全員到齊，共有 102 位國內外、職業與業餘高球女將，同場競逐新台幣 500 萬元總獎金。台灣大哥大號召球迷，跨越時空限制，為選手加油打氣，線上預測冠軍抽 Google Pixel Buds Pro，現場觀賽抽 momo 幣 5000 元。

台灣大哥大董事長蔡明忠博士表示，在疫情結束後，很高興看到 37 位外籍選手來台競賽，提供台灣選手最好的磨練球技的機會。也是首次將比賽帶到中台灣的台豐球場，希望在彰化的好天氣讓選手更能發揮，打出最好成績。

台灣大連續 7 年舉辦「台灣大哥大女子公開賽」，累計提供超過 3100 萬元的總獎金，2018 年更創下同一場比賽、同一洞出現四次「一桿進洞」的金氏世界紀錄，讓這場比賽成為台巡賽每年最具特色的年度封關大賽，吸引多位台灣與國際選手在世界級舞台切磋球技，作為國內年輕選手通往國際舞台的前哨站。期勉所有與賽球星與選手，今年在不同球場，持續突破自己，發揮能所不能的精神，揮出最佳成績，同時勉勵台灣大體育家族的徐薇淩及李旻，續拚 2024 年巴黎奧運。

業餘配對賽同步於今日展開，下場選手包含台灣大體育家族網球選手莊吉生，首次登上果嶺推桿，表現令人驚艷，25 呎長推桿進洞拿了一個 Birdie，莊吉生打趣說道，網球再打 2 年要轉戰高爾夫，現場笑聲與掌聲不斷。連續第七年舉辦的「台灣大哥大女子公開賽」，今年首度移師彰化台豐高爾夫俱樂部。台豐球場坐落於台灣中部丘陵帶，18 洞球道順山勢起伏而建，造就變化多端的球場格局，對球員極富挑戰性。賽事球場主建築「西薩會所」、「嘉卿會所」，由普立茲克獎建築大師阿爾瓦羅 ‧ 西薩 (Álvaro Siza Vieira) 操刀設計，建築物融入地景，成為中部新地標。

回應極具藝術氛圍的賽事場地，「2023 台灣大哥大女子公開賽」主視覺首度嘗試手繪風格，由曾獲紅點傳達設計獎的 29 歲設計師萬向欣設計。手繪線條生動呈現球場丘陵的起伏，球員擊球揮桿即將面對挑戰；再用線條交織，在山丘上拉出臨坡而建的「嘉卿會所」建築物張力。果嶺旗桿飄搖在片片雲彩之間，也象徵高爾夫球上減少空阻的小凹洞，外框則融入了台灣大哥大彩球 logo 的十二邊框。

台灣大哥大女子公開賽歷屆冠軍選手中，有 4 位冠軍選手回歸參賽，包含泰國的普洛依薔普 (Ploychompoo)、李旻、林子麒、徐薇淩，都有機會成為這場大賽奪得第 2 座冠軍獎盃的第一人。

此外，今日記者會上，徐薇淩、李旻、姚宣榆、陳宇茹、張雅淳，以及泰國「小鋼砲」帕查拉朱達 (P.K. KONGKRAPHAN)、日本選手荒川侑奈 (Yuna ARAKAWA)，皆期許自己揮出好成績，為 2023 年球季劃下完美句點。其中徐薇淩、李旻互別苗頭，爭取成為奪得第 2 座台灣大女子公開賽冠軍獎盃的第一人；首次參與台灣大女子公開賽的帕查拉朱達，今年已於 TLPGA 賽事獲得 3 勝，期許自己本周拿下第 4 勝；荒川侑奈則表示，首次競逐台灣大女子公開賽，感到十分期待。

台灣女子職業高爾夫協會 (TLPGA) 理事長劉依貞表示，謝謝台灣大哥大連續第 7 年鼎力贊助這場台巡賽年終封關大賽。今年迎來疫後外籍好手數最多，達 37 位外籍選手與賽，其中包括 25 名泰國女將、11 名日本及 1 名馬來西亞好手，讓這場大賽增添了不少國際風采，競爭的強度也有所提升；TLPGA 本季年度獎金排名前 20 的好手，包括目前排名前四的張雅淳、王莉甯、曾彩晴與石澄璇幾乎全員到齊，讓這場台巡賽頂級賽事的卡司含金量十足，也歡迎熱愛高爾夫運動的球迷免費踴躍進場，為喜愛的球員加油打氣。

連續 9 年征戰女子職業高球最高殿堂美國 LPGA 的徐薇淩，在本週 5 位旅外球星 (徐薇淩、李旻、程思嘉、姚宣榆、劉嬿) 中旅外資歷最深。今年 LPGA 賽季總計參加了 21 場比賽，包括上個月初在前世界球后索倫絲坦掛名籌辦的 The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican 比賽中獲得並列第 12 名，為徐薇淩今年旅美最佳的單站成績。徐薇淩表示：「今年不是順心的一年，每一場比賽都面臨許多內心的煎熬；學會逆境中轉念，學習與自己獨處，學著戰勝腦海的雜念；高爾夫從來都不是簡單的運動，但還好我們都一起撐過來了！」

2018 年台灣大哥大女子公開賽冠軍李旻今年美巡賽球季，10 場比賽獲得晉級，最佳成績是五月中旬 Cognizant Founders Cup 比賽的並列第 17 名。由於年終的排名積分不夠，李旻想要重返 2024 年美巡賽必須再度挑戰 Q Series 資格賽，可惜最後以 1 桿之差，未能如願取得 2024 美巡賽資格，明年須暫時退居次級巡迴賽 Epson Tour，伺機尋找機會重返美巡賽，因此本週比賽也是她反攻美巡賽的絕佳機會，李旻將勇於克服種種挑戰，創造佳績。

至於多年來在 Epson Tour 與美巡賽辛苦穿梭的程思嘉，本月初的 Q Series 則以六回合低於標準桿 10 桿的成績並列第 35 名，開心拿下明年 LPGA 比賽的出賽資格卡，本週的比賽也等於是她明年征戰美巡的熱身前哨戰。

8 年來在美國次巡累積兩座冠軍獎盃與超過 25 萬美元獎金的程思嘉表示：「覺得這是難熬的一週比賽；雖然過程中還是有失誤，但很高興自己有穩穩地調整過來！」另一方面，生涯之前兩度挑戰 JLPGA 日巡資格失利的劉嬿，上個月終於敲開了日巡大門，考取 2024 年 JLPGA 會員，明年將正式加入旅外行列！我國旅日好手姚宣榆曾獲 2017 年首屆台灣大哥大公開賽的亞軍，今年也將全力爭冠。

除了上述旅外好手，今年很有機會連續兩年拿下 TLPGA 獎金后的張雅淳，也是另一位冠軍呼聲很高的選手。去年以新秀之姿一鳴驚人拿下台巡獎金后的張雅淳，進入 2023 年依然氣勢如虹，本季總計有 10 場台巡賽最後都打進前 10 名，其中包括大大數位女子公開賽的冠軍，以及兩次拿下第二名。另一方面，今年在 TLPGA 京懋盃公開賽勇奪冠軍的洪玉霖，由於 2021 與 2022 年在台豐球場舉行的建大輪胎盃最後都捧回冠軍獎盃，對於台豐球場的攻略可以說得心應手，也是值得留意的爭冠熱門人選。

大會今天先禮後兵進行職業業餘配對賽，三回合 54 洞的正式比桿賽明天將在台豐球場登場，全場共有 102 位好手與賽，包含 2 位由中華高協、贊助商與球場推薦的業餘選手黃亭瑄與吳純葳，其中 18 歲的黃亭瑄 2021 年台灣大哥大女子公開賽中以一桿之差敗給徐薇淩，獲得亞軍。值得一提的是黃亭瑄今年在女子五大賽的美國公開賽 (US Women"s Open) 首輪表現搶眼，最後雖然以「落榜頭」之姿 (一桿之差) 未能晉級後兩輪決賽，但仍然展露明日之星的驚人潛力。

2023「台灣大哥大女子公開賽」，號召企業夥伴加入，共同支持台灣高球體壇，包括智匯亞洲、互動國際數位、宏碁資訊、Samsung、vivo、SONY、ASUS、OPPO、realme、大同世界科技、英保電腦、momo 購物網、法藍瓷、安達產物、CloudMile、華電聯網等贊助商共襄盛舉。主辦單位在完成前兩回合比賽後，將取成績排名前 50 與同桿的選手，晉級最後一輪決賽。比賽現場不收門票，歡迎球迷踴躍進場觀賽。只要現場填寫問卷並投下心目中的人氣選手，還有機會獲得最高 5000 元的 momo 幣，最終獲得人氣選手的球星也將獲得 3,000 元的 momo 幣。無法親臨現場的球迷也可以透過台灣大哥大 YouTube 頻道及博斯高球二台，本週四 12:00 至 16:00 以及本週五 10:00 至 14:00，將提供賽事現場的直播服務。

針對這場國際女子高球大賽，台灣大不僅召募內部志工到球場為選手加油，同時正式對熱情的高球迷發出「動員令」，邀請熱愛小白球的朋友們一同為選手加油打氣，台豐球場現場不但免費開放球迷進場觀賽，更舉辦抽獎活動：於台灣大 Facebook 粉絲專頁參加「2023 女子高球台巡壓軸后冠大預測」的朋友，只要成功預測賽事最後的職業冠軍得主，就有機會獲得 Google Pixel Buds Pro 與 500 元的 momo 幣；於台灣女子職業高爾夫協會 (TLPGA)Facebook 粉絲專頁參加「台灣大哥大公開賽最美風景」活動，則開放線上粉絲截圖或翻拍博斯轉播畫面 (限二、三回合)，也有機會抽中 Google Pixel Buds Pro 與 500 元的 momo 幣。至於現場進場觀賽的球迷，也可參加抽獎活動獲贈 momo 幣最高 5,000 元。詳情與截止日期，請見 Facebook 活動貼文。

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