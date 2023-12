2023台灣大哥大女子公開賽 彰化台豐球場點燃封關戰火

「2023 年台灣大哥大女子公開賽」今 (19) 日舉行開球儀式、賽前記者會以及職業業餘配對賽,由台灣大哥大 (3045-TW) 董事長蔡明忠博士開球,揮出漂亮的第一桿。

台灣大哥大推廣體育風氣,支持台灣運動好手,第 7 年攜手 TLPGA(台灣女子職業高爾夫協會) 主辦台巡封關大賽,明 (20) 日開始,三天賽事激烈開打,共計 37 位外籍好手報名,創下 3 年來最高紀錄;旅外名將徐薇淩、李旻、姚宣榆與程思嘉回台參賽,卡司陣容堅強;再加上台巡賽排名前 20 好手幾乎全員到齊,共有 102 位國內外、職業與業餘高球女將,同場競逐新台幣 500 萬元總獎金。台灣大哥大號召球迷,跨越時空限制,為選手加油打氣,線上預測冠軍抽 Google Pixel Buds Pro,現場觀賽抽 momo 幣 5000 元。

台灣大哥大董事長蔡明忠博士表示,在疫情結束後,很高興看到 37 位外籍選手來台競賽,提供台灣選手最好的磨練球技的機會。也是首次將比賽帶到中台灣的台豐球場,希望在彰化的好天氣讓選手更能發揮,打出最好成績。

台灣大連續 7 年舉辦「台灣大哥大女子公開賽」,累計提供超過 3100 萬元的總獎金,2018 年更創下同一場比賽、同一洞出現四次「一桿進洞」的金氏世界紀錄,讓這場比賽成為台巡賽每年最具特色的年度封關大賽,吸引多位台灣與國際選手在世界級舞台切磋球技,作為國內年輕選手通往國際舞台的前哨站。期勉所有與賽球星與選手,今年在不同球場,持續突破自己,發揮能所不能的精神,揮出最佳成績,同時勉勵台灣大體育家族的徐薇淩及李旻,續拚 2024 年巴黎奧運。

業餘配對賽同步於今日展開,下場選手包含台灣大體育家族網球選手莊吉生,首次登上果嶺推桿,表現令人驚艷,25 呎長推桿進洞拿了一個 Birdie,莊吉生打趣說道,網球再打 2 年要轉戰高爾夫,現場笑聲與掌聲不斷。連續第七年舉辦的「台灣大哥大女子公開賽」,今年首度移師彰化台豐高爾夫俱樂部。台豐球場坐落於台灣中部丘陵帶,18 洞球道順山勢起伏而建,造就變化多端的球場格局,對球員極富挑戰性。賽事球場主建築「西薩會所」、「嘉卿會所」,由普立茲克獎建築大師阿爾瓦羅 ‧ 西薩 (Álvaro Siza Vieira) 操刀設計,建築物融入地景,成為中部新地標。

回應極具藝術氛圍的賽事場地,「2023 台灣大哥大女子公開賽」主視覺首度嘗試手繪風格,由曾獲紅點傳達設計獎的 29 歲設計師萬向欣設計。手繪線條生動呈現球場丘陵的起伏,球員擊球揮桿即將面對挑戰;再用線條交織,在山丘上拉出臨坡而建的「嘉卿會所」建築物張力。果嶺旗桿飄搖在片片雲彩之間,也象徵高爾夫球上減少空阻的小凹洞,外框則融入了台灣大哥大彩球 logo 的十二邊框。

台灣大哥大女子公開賽歷屆冠軍選手中,有 4 位冠軍選手回歸參賽,包含泰國的普洛依薔普 (Ploychompoo)、李旻、林子麒、徐薇淩,都有機會成為這場大賽奪得第 2 座冠軍獎盃的第一人。

此外,今日記者會上,徐薇淩、李旻、姚宣榆、陳宇茹、張雅淳,以及泰國「小鋼砲」帕查拉朱達 (P.K. KONGKRAPHAN)、日本選手荒川侑奈 (Yuna ARAKAWA),皆期許自己揮出好成績,為 2023 年球季劃下完美句點。其中徐薇淩、李旻互別苗頭,爭取成為奪得第 2 座台灣大女子公開賽冠軍獎盃的第一人;首次參與台灣大女子公開賽的帕查拉朱達,今年已於 TLPGA 賽事獲得 3 勝,期許自己本周拿下第 4 勝;荒川侑奈則表示,首次競逐台灣大女子公開賽,感到十分期待。

台灣女子職業高爾夫協會 (TLPGA) 理事長劉依貞表示,謝謝台灣大哥大連續第 7 年鼎力贊助這場台巡賽年終封關大賽。今年迎來疫後外籍好手數最多,達 37 位外籍選手與賽,其中包括 25 名泰國女將、11 名日本及 1 名馬來西亞好手,讓這場大賽增添了不少國際風采,競爭的強度也有所提升;TLPGA 本季年度獎金排名前 20 的好手,包括目前排名前四的張雅淳、王莉甯、曾彩晴與石澄璇幾乎全員到齊,讓這場台巡賽頂級賽事的卡司含金量十足,也歡迎熱愛高爾夫運動的球迷免費踴躍進場,為喜愛的球員加油打氣。

連續 9 年征戰女子職業高球最高殿堂美國 LPGA 的徐薇淩,在本週 5 位旅外球星 (徐薇淩、李旻、程思嘉、姚宣榆、劉嬿) 中旅外資歷最深。今年 LPGA 賽季總計參加了 21 場比賽,包括上個月初在前世界球后索倫絲坦掛名籌辦的 The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican 比賽中獲得並列第 12 名,為徐薇淩今年旅美最佳的單站成績。徐薇淩表示:「今年不是順心的一年,每一場比賽都面臨許多內心的煎熬;學會逆境中轉念,學習與自己獨處,學著戰勝腦海的雜念;高爾夫從來都不是簡單的運動,但還好我們都一起撐過來了!」

2018 年台灣大哥大女子公開賽冠軍李旻今年美巡賽球季,10 場比賽獲得晉級,最佳成績是五月中旬 Cognizant Founders Cup 比賽的並列第 17 名。由於年終的排名積分不夠,李旻想要重返 2024 年美巡賽必須再度挑戰 Q Series 資格賽,可惜最後以 1 桿之差,未能如願取得 2024 美巡賽資格,明年須暫時退居次級巡迴賽 Epson Tour,伺機尋找機會重返美巡賽,因此本週比賽也是她反攻美巡賽的絕佳機會,李旻將勇於克服種種挑戰,創造佳績。

至於多年來在 Epson Tour 與美巡賽辛苦穿梭的程思嘉,本月初的 Q Series 則以六回合低於標準桿 10 桿的成績並列第 35 名,開心拿下明年 LPGA 比賽的出賽資格卡,本週的比賽也等於是她明年征戰美巡的熱身前哨戰。

8 年來在美國次巡累積兩座冠軍獎盃與超過 25 萬美元獎金的程思嘉表示:「覺得這是難熬的一週比賽;雖然過程中還是有失誤,但很高興自己有穩穩地調整過來!」另一方面,生涯之前兩度挑戰 JLPGA 日巡資格失利的劉嬿,上個月終於敲開了日巡大門,考取 2024 年 JLPGA 會員,明年將正式加入旅外行列!我國旅日好手姚宣榆曾獲 2017 年首屆台灣大哥大公開賽的亞軍,今年也將全力爭冠。

除了上述旅外好手,今年很有機會連續兩年拿下 TLPGA 獎金后的張雅淳,也是另一位冠軍呼聲很高的選手。去年以新秀之姿一鳴驚人拿下台巡獎金后的張雅淳,進入 2023 年依然氣勢如虹,本季總計有 10 場台巡賽最後都打進前 10 名,其中包括大大數位女子公開賽的冠軍,以及兩次拿下第二名。另一方面,今年在 TLPGA 京懋盃公開賽勇奪冠軍的洪玉霖,由於 2021 與 2022 年在台豐球場舉行的建大輪胎盃最後都捧回冠軍獎盃,對於台豐球場的攻略可以說得心應手,也是值得留意的爭冠熱門人選。

大會今天先禮後兵進行職業業餘配對賽,三回合 54 洞的正式比桿賽明天將在台豐球場登場,全場共有 102 位好手與賽,包含 2 位由中華高協、贊助商與球場推薦的業餘選手黃亭瑄與吳純葳,其中 18 歲的黃亭瑄 2021 年台灣大哥大女子公開賽中以一桿之差敗給徐薇淩,獲得亞軍。值得一提的是黃亭瑄今年在女子五大賽的美國公開賽 (US Women"s Open) 首輪表現搶眼,最後雖然以「落榜頭」之姿 (一桿之差) 未能晉級後兩輪決賽,但仍然展露明日之星的驚人潛力。

2023「台灣大哥大女子公開賽」,號召企業夥伴加入,共同支持台灣高球體壇,包括智匯亞洲、互動國際數位、宏碁資訊、Samsung、vivo、SONY、ASUS、OPPO、realme、大同世界科技、英保電腦、momo 購物網、法藍瓷、安達產物、CloudMile、華電聯網等贊助商共襄盛舉。主辦單位在完成前兩回合比賽後,將取成績排名前 50 與同桿的選手,晉級最後一輪決賽。比賽現場不收門票,歡迎球迷踴躍進場觀賽。只要現場填寫問卷並投下心目中的人氣選手,還有機會獲得最高 5000 元的 momo 幣,最終獲得人氣選手的球星也將獲得 3,000 元的 momo 幣。無法親臨現場的球迷也可以透過台灣大哥大 YouTube 頻道及博斯高球二台,本週四 12:00 至 16:00 以及本週五 10:00 至 14:00,將提供賽事現場的直播服務。

針對這場國際女子高球大賽,台灣大不僅召募內部志工到球場為選手加油,同時正式對熱情的高球迷發出「動員令」,邀請熱愛小白球的朋友們一同為選手加油打氣,台豐球場現場不但免費開放球迷進場觀賽,更舉辦抽獎活動:於台灣大 Facebook 粉絲專頁參加「2023 女子高球台巡壓軸后冠大預測」的朋友,只要成功預測賽事最後的職業冠軍得主,就有機會獲得 Google Pixel Buds Pro 與 500 元的 momo 幣;於台灣女子職業高爾夫協會 (TLPGA)Facebook 粉絲專頁參加「台灣大哥大公開賽最美風景」活動,則開放線上粉絲截圖或翻拍博斯轉播畫面 (限二、三回合),也有機會抽中 Google Pixel Buds Pro 與 500 元的 momo 幣。至於現場進場觀賽的球迷,也可參加抽獎活動獲贈 momo 幣最高 5,000 元。詳情與截止日期,請見 Facebook 活動貼文。