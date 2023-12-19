2024元旦新制上路 碳費開徵、最低工資法、獨董新規不可不知

即將揮別 2023 年，2024 年起又有許多新制上路，其中，碳費將於 1 月 1 日起開徵，正式進入排碳有價的時代；勞工苦等 7 年的《最低工資法》終於三讀通過，宣告邁向最低工資審議制度的新紀元；此外，金管會、經濟部、衛福部等部會也有多項新規定，《鉅亨網》整理出 16 項重點，讓讀者快速看懂。

一、碳費開徵首波鎖定 512 家

根據《氣候變遷因應法》規定，2024 年起將開徵碳費，最新初步盤查資料顯示，約有 512 家年排碳達 2.5 萬噸的排放源，除台電、台積電、中鋼、台塑四寶外，日月光、大立光、環球晶等「新面孔」也都列入排碳大戶，可能列為首波課徵對象，並於 2025 年開始繳納碳費。環境部指出，512 家排碳大戶占全台整體排碳量約七成，因此，中小企業短期內不會是徵收對象。

二、基本工資調升

基本工資已連 8 年調漲，2024 年元旦起，月薪調整至 27470 元，調升 1070 元 (4.05%)；時薪調至 183 元 (4.05%)，預估有超過 239 萬名勞工受惠，其中本國受惠勞工約 205 萬人，主要照顧大多採時薪制的青年勞工、二度就業婦女及中高齡就業者。

三、《最低工資法》三讀通過

本法案共計 19 條，其中，勞動部每年應於第 3 季召開最低工資審議會，擬定具有共識的最低工資調整方案；須明確審議參採指標、完備議決與核定程序及行政院退回之重審機制、建立跨領域研究小組先行評估機制；此外，定明勞雇雙方議定的工資不得低於最低工資，違者可處 2 萬元至 100 萬元罰鍰，情節嚴重者可加重其罰鍰至 150 萬元。

四、軍公教人員調薪 4%

考量我國經濟成長率、消費者物價指數成長幅度等因素，以及軍公教人員過去 2 年防疫的辛勞及貢獻，行政院核定 2024 年度軍公教員工調薪 4%，適用對象包括軍職人員、公教人員、技工工友與約聘人員，盼進一步帶動民間企業跟進，促使更多國人受惠，共享經濟成長果實。

五、勞保年金滿 64 歲才能領

根據勞工保險條例第 58 條第 5 項規定，2024 年起，勞保老年年金的法定請領年齡，將從現行 63 歲再提高 1 歲，意即民國 50 年次出生、勞保年資滿 15 年的被保險人，年滿 64 歲才可全額請領，勞動部估將有 12 萬人受影響。不過，若被保險人的勞保年資合計滿 15 年，仍可選擇提前請領「勞保減給老年年金給付」。

六、提升獨董獨立性及多元性

為強化董事會獨立性，金管會表示，自 2024 年起，上市櫃公司半數獨董任期不得逾 3 屆，且資本額逾百億及金融保險業上市櫃公司獨董席次不得少於 1/3，同時要求上市櫃公司應依董事屆期完成委任至少 1 名女性董事。

七、嚴抓金融、保險業肥貓

金管會修正金融業年報準則及金融業公說書準則，未來上市櫃的金融、保險公司必須擴大揭露董事酬金之適用，三種條件分別為一、公司賺錢但基層沒加薪，二、獲利衰退董事卻加薪，三、公司治理評鑑排名落在最後 35%，2024 年起將正式上路。

八、股東會議事手冊提前揭露

2024 年起，金管會擴大要求資本額 20 億元以上或外資陸資持股逾 30% 的上市櫃公司，須提前在股東常會 30 天前，將股東會議事手冊和相關會議補充資料上傳網站公告，較舊規定提早 9 日公告。

九、股東會黃道吉日搶登記

上市、上櫃、櫃買公司 2024 年召開股東常會日期事前登記作業，將於 2024 年 1 月 3 日上午 9 點起開放，均須經由公開資訊觀測站認證申報系統，使用已驗證的 IC 卡登記，每日限額 80 家，應於 3 月 15 日前完成登記作業。

十、大宗物資降稅延長 3 個月

大宗物資降稅措施延長至 2024 年 3 月 31 日止，包括免徵進口黃豆、小麥及玉米營業稅；調降汽柴油貨物稅，汽油由每公升 6.83 元調降至 4.83 元，柴油由每公升 3.99 元調降至 2.49 元；調降卜特蘭一型水泥貨物稅應徵稅額由每公噸 320 元調降至 160 元，降幅 50%；調降牛肉、奶粉、奶油及小麥等 22 項關稅稅率，牛肉、烘焙用奶粉、奶油、無水奶油稅率減半，小麥由 6.5% 調降至免稅。

十一、托育補助再加碼

行政院 2024 年再調高托育補助，送托公共化托育由每月 5500 元增到 7000 元、準公共托育由每月 8500 元增到 1 萬 3000 元，中低收入戶、弱勢家庭及第 2 胎以上子女再加碼補助。

十二、健保住院自付上限調高

因應每年平均國民所得調整，衛福部訂定「健保對象住院應自行負擔費用之最高金額」草案，未來同一疾病每次住院自行負擔費用上限從 48000 元調高至 50000 元，全年累計住院自行負擔最高額從 80000 元調升到 84000 元，而重大傷病、低收入戶等者皆不受影響。

十三、住宅燃氣器具節能產品補助措施

經濟部推動「住宅燃氣器具節能產品補助」措施，購置瓦斯爐 (雙口爐以上) 及自然排氣瓦斯熱水器，能效 1 級產品補助 2000 元、2 級產品 1000 元；強制排氣瓦斯熱水器 1 級產品補助 3000 元、2 級產品 2000 元，預計補助 23 萬台，同一用電戶限申請瓦斯爐或熱水器各 1 台，購買期間自 2024 年 1 月 1 日起至 4 月 30 日止，受理申請至 5 月 15 日止，如經費用罄，將提前截止。

十四、綜合商品零售業會員個資維護

經濟部施行「綜合商品零售業個人資料檔案安全維護管理辦法」，對象包括百貨公司、量販店、超市及超商等具有大量會員的綜合商業零售業者，須在 2024 年 1 月 31 日前完成訂定個人資料檔案安全維護計畫。本次修法將企業違反個資安全維護義務由先命改正，屆期未改正始處罰鍰，改為逕行處罰同時命改正，並提高罰鍰金額最重可至 1500 萬元，屆期未改正者並可按次處罰。

十五、工業用水至少 5 成再生水

根據經濟部「開發單位使用再生水辦法」，每日用水達 2 萬噸的大戶，未來在擴建舊廠、新建廠時，工業用水必須使用 5 成的系統再生水，預計 2024 年 2 月 1 日上路。

十六、大學住宿補貼 5000 元起

教育部規劃補貼大專校院學生校內住宿費用，自 2024 年 2 月起實施。一般身分住宿生每名每學期以補貼 5000 元為原則，如學校住宿費用低於 5000 元者，補貼至與其住宿費用相同；經濟弱勢身分住宿生方面，針對低收入戶、中低收入戶身分者每名每學期以補貼 7000 元為原則；如學校住宿費用低於 7000 元者，補貼至與其住宿費用相同。