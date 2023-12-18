〈房產〉青安貸款新制各項加碼更有感 年輕人購屋占比增

「新青年安心成家貸款（新青安貸款）」方案在今年 8 月 1 日上路，下半年房市交易回春，事實上政府在 2016 年也曾透過提高青安貸款優惠來鼓勵年輕人購屋，第一建經研究中心統計金融聯徵中心資料顯示，今年的新貸款優惠對讓年輕人買房行動更積極。

對比近兩次加碼優惠的青安貸款實施前後兩季，各年齡層的購屋貸款占比，發現 2016 年第一季舊制貸款額度至 800 萬元提高後，20-40 歲貸款人還從前一年第四季的 53.5%，隔季減少至 49.9%，下滑 3.6 個百分點。2023 年第三季，新制加碼實施後對於 40 歲以下的購屋族有「催買」效果，貸款佔比從第二季的 49.1%，提高到 50.2%，增加 1.1 個百分點，顯示今年貸款優惠對讓年輕人買房行動更積極。

第一建經總經理謝萬雄分析，前一次青年安心成家貸款是 2016 年 1 月 1 日時上路，貸款金額上限從 500 萬提高到 800 萬元，最高可核貸成數則維持 8 成，貸款年限也不變，皆為 30 年；而這次的新青安貸款金額從 800 萬元提高至 1000 萬元、貸款年限拉長至 40 年，寬限期從 3 年增加到 5 年，不管是申貸金額上限，以及繳款彈性都大幅提高，讓年輕人更有感。

第一建經研究中心副理張菱育表示，2016 年初也適逢房地合一稅正式上路，對市場產生明顯衝擊，不少購屋交易提早在前一年進場，上路後不僅置產族縮手、自住及首購族也抱持觀望態度，對房市有預期下跌心理，再加上當時還有總統大選，積極推動社宅，讓年輕人也期待能「以租代買」，所以因優惠房貸進場購屋的情況並不踴躍。

2023 年第二季，年輕人購屋比例增，40 歲以上的購屋族占比則略減 1.1 個百分點。張菱育分析，央行從 2022 年開始就歷經五次升息，一般貸款利率來到 2% 以上，但這次新青安貸款經過補貼後，首購族最低利率降至 1.775%，貸款年限還拉長至 40 年，對年輕人來說，每個月的還款壓力減輕許多，所以 20-40 歲的貸款人佔比明顯比上季還高。至於 40 歲以上購屋族，多數已有房產，不適用新青安貸款，且今年下半年有平均地權條例實施，也正研擬囤房稅 2.0，感受政府打房手段頻頻，對置產或換屋態度相對保守。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，今年央行已決議利率「連三凍」，重貼現率維持 1.875%，若通膨率維持在 2%，升息循環就可望進入尾聲，展望 2024 年，房市信用管制措施將持續的情況下，整體買盤仍以自住、長期持有的買方為主，形成「首購買到、小宅當道」趨勢，而因大選而觀望的氛圍，將在第一季選後撥雲見日，自住買氣穩定增長。



