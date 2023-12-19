〈房產〉全台交易熱門捷運宅 高雄這站區還有1字頭能撿便宜

根據市調機構統計今年前 10 月全台 10 大交易熱門捷運站，以台北捷運中山國小站區周邊買氣最夯，今年前 10 月有逾 300 件交易量，相當於平均 1 天成交 1 件，反觀榜上房價最親民的捷運站為高雄捷運三多商圈站，目前還有 1 字頭單價可以撿便宜。

《591 實價登錄》統計全台交易最熱門的捷運站為中和新蘆線的中山國小站，今年前十月交易量共 325 件、成交單價 6 字頭，房價與去年同期相比微幅成長 3%，中山國小站位於台北市中山區，交通便捷，周邊辦公大樓林立，並且近林森北路商圈，租屋需求強勁，又以總價千萬內小套房深受投資買盤青睞，奪下全台交易最熱絡的捷運站。

接著買氣居次的環狀線景平站，與上榜的南勢角站及景安站相鄰，皆位於新北市中和區，該區捷運密集，三站今年前十月交易量皆破 200 件、成交單價約 5 字頭，區域主要受惠新成屋「太陽帝國」與捷運共構大樓「南方之星」兩社區交易頻繁，推升成交量。其中景安站雖有雙捷運加持，不過由於去年交易多集中在單價 7 字頭的「景安之丘」，高基期下反而讓景安站成為榜上唯一房價下修的站點。

另外，環狀線還有幸福站上榜，今年前十月成交量 221 件、單價也要 5 字頭，該站緊鄰新北市新莊頭前重劃區，鄰近五股工業區、新北產業園區，就業機會多，推升購屋需求。雙北最後上榜的則是淡海輕軌的濱海沙崙站，今年前十月成交量 186 件，該站位於新北市淡海新市鎮，區域未來在淡江大橋通車、淡北道路動工下，有望擺脫長年交通擁塞的問題，2 字頭親民單價吸引小資族買氣。

而台中捷運唯一上榜的文心崇德站，今年前十月交易量 219 件，該站位在台中市北屯區，座落於十一期、十四期重劃區與北屯舊市區間，生活機能成熟，又有十四期重劃區的洲際棒球場、漢神洲際購物中心、台中巨蛋等重大建設加持，連帶拉抬文心崇德站周邊行情，今年前十月房價逼近 3 字頭，成長逾 1 成，為榜上漲幅最高的捷運站。

往南高雄捷運紅線則有三站上榜，分別為後勁、巨蛋、三多商圈，前十月各有約 200 筆成交量，首先位於楠梓的後勁站，受到台積電 (2330-TW) 設廠效應，今年在永信建設 (5508-TW)「晴萃」、「晴川」兩新成屋案挹注下，晉升為全台十大熱門捷運站，而巨蛋站則位於左營，為高雄精華地段、商業性質高，成交價站上 3 字頭，最後，位於前鎮的三多商圈站，周邊百貨林立，且受惠亞洲新灣區發展，公共建設多元，吸引購屋族目光，日後也將成為捷運黃線與紅線交會站。