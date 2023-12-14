〈房產〉禁換約影響有限 北台灣預售屋占比仍占總推案量逾8成

根據市調機構統計，今 (2023) 年截至 11 月底，北台灣新建案累計釋出的可售戶數約 4 萬 8616 戶，其中預售屋有 4 萬 3113 戶，占整體可售戶數 88.7%，與 2022 年全年預售屋戶數占比 89.5% 相較，僅下滑約 0.8 個百分點，。

住展企研室經理成采錡表示，此次《平均地權條例》修法期較長，給予市場充裕應對時間，子法實施前，部分投資客已轉換策略，從期待短期買賣獲利，轉為長期持有出租，持續購入預售屋。

成采錡指出，子法實施後，預售屋換約受限，業者推出低訂簽、工程期零付款等方案，突顯預售屋工期長、付款較輕鬆等優勢，吸引首購族；在自住、置產族持續進場下，北台灣預售市場買氣穩定，新案陸續釋出，使限制換約轉售對建案推案型態的實質影響尚不明顯。

在北北基桃竹宜六區中，宜蘭、新竹的預售屋戶數占比都超過 9 成，高於台北、新北、桃園的 8 成，僅基隆因新建案供給較少，受單一大型成屋案影響，預售屋戶數占比不到 3 成。

今年截至 11 月底，新竹縣市總釋出銷售的預售屋戶數約 6700 戶，占整體 95.3%，新成屋戶數約 300 多戶，占比 4.7%，是北台灣預售屋戶數占比最高的區域。不僅核心區段新推案以預售大樓、華廈為主，外圍區段因應竹科買盤外溢，推案型態也向東區、竹北等熱區看齊。

至於以往被認為偏愛成屋市場的宜蘭縣，今年來進場銷售的預售屋戶數超過 2500 戶，占整體 91.7%，新成屋戶數僅約 200 餘戶，占比 8.3%，主因是預售小宅的總價帶，更符合在地年輕首購族的預算範圍。

今年截至 11 月底止，桃園市預售屋戶數約 1 萬 4,000 戶，占整體 89%，新成屋戶數約 1700 戶，占比 11%，預售重鎮為中壢、龜山、大園，區域今年釋出的預售戶數都已超過 2000 戶。新北市預售屋戶數超過 1 萬 6000 戶，占整體 88.5%，新成屋戶數約 2100 多戶，占比 11.5%，預售屋供給較多區域為三重、土城、淡水及林口。

北北桃三直轄市中，台北市的預售屋戶數占比最低，即新成屋戶數占比最高。今年截至 11 月底，台北市預售屋戶數約 3200 戶，占整體 82.1%，新成屋戶數約 700 戶，占比 17.9%。與去年全年台北市新成屋戶數占比 16.6% 相較，今年前 11 個月的新成屋戶數占比，上升約 1.3 個百分點， 原因之一為採先建後售的指標都更案相繼進場。