紅海攻擊事件推高運價、導致交貨延誤 全球供應鏈危機再起

由伊朗支持的葉門反政府武裝份子「青年運動」(Houthi)，對途經紅海的貿易活動造成嚴重威脅，好幾家主要航運公司和石油運輸業者宣布暫停紅海航線，此舉恐將導致更多貨物和燃料運輸中斷，進而推高商品價格。

截至目前，包含地中海航運公司 (MSC)、馬士基 (Maersk)、赫伯羅德 (Hapag Lloyd)、達飛海運 (CMA CGM)、陽明海運以及長榮海運，多家航運業者均宣布即刻改道航行，以確保船員和船舶安全。這些海運業者所承運的貨物，約占全球貿易量的六成左右。

長榮表示，將暫停以色列航線的進出口服務，中國遠洋海運集團 (COSCO) 旗下的東方海外貨櫃航運公司也以營運問題為由，宣布停止接受以色列貨物。

以色列航運商會執行委員會成員 Yoni Essakov 表示：「大約有 30% 的以色列進口產品，是經由紅海的貨櫃船運輸而來，這些貨櫃船提前兩到三個月預訂消費品和其他產品。這意味著若現在延長航程，保存期限為兩到三個月的產品將不值得從遠東進口。」

因青年運動持續對途經紅海的船隻發動攻擊，英國石油 (BP) 和油輪營運商 Frontline 宣布暫停紅海的航運活動。

這些攻擊已經推高了海運成本。Freightos 指出，自以色列和哈瑪斯爆發衝突以來，亞洲和美國東岸的運價已上漲 5%，每 FEU(40 呎標準貨櫃) 達 2,497 美元。隨著一些大型公司選擇避開通過紅海的蘇伊士運河航線，改繞行非洲好望角前往印度洋，運費成本可能會更高。

此舉將使貨輪額外增加 14 天的航程，進而產生更高的燃料成本。此外，由於船舶需要花費更長時間才能抵達目的地，繞道的決定將導致運力吃緊，貨櫃和商品交貨延誤恐難以避免。

Kuehne+Nagel 海運物流執行副總 Michael Aldwell 表示，貨櫃運輸占全球航運總量的近三分之一，運輸貨物價值估計達 1 兆美元。每年大約有 1.9 萬艘船通過蘇伊士運河，航程拉長將消耗全球船隊運力 20%，使航運資源的可用性出現延遲。

他還稱，將空貨櫃運回亞洲的時間也將有所延誤，這只會加劇供應鏈困境。

穆迪 (Moody’s) 也在給客戶的報告中強調延誤的狀況。資深信貸主管 Daniel Harlid 表示，若這種情況持續數天以上，將加劇貨櫃航運業、油輪以及乾散貨市場的供應鏈中斷風險。

保險公司立場改變，也可能將更高的保費成本轉嫁給托運人和消費者。由英國保險組織勞合社與倫敦保險公司市場代表組成的聯合戰爭委員會 (Joint War Committee, JWC) 表示，正在將高風險地區的範圍從北緯 15 度擴大至北緯 18 度，紅海以及葉門南部的亞丁灣均被 JWC 列入名單。

此外，路線的轉變也可能傷害原本就已疲弱的埃及經濟，該國旅遊業已經因為以色列和哈馬斯的戰爭而遭受打擊。

蘇伊士運河是連接亞洲和歐洲的最快航線，由埃及政府擁有、經營並負責維護。蘇伊士運河管理局表示，2022 至 2023 會計年度，該運河共計創造 94 億美元收入，創下歷史新高。