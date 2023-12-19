〈能源盤後〉防遭胡塞叛軍攻擊 英國石油暫停紅海運輸 原油收登2周高點

國際油價周一 (18 日) 收登 2 周高點，係因胡塞叛軍對紅海航運的襲擊加劇了市場對中東供應中斷的擔憂情緒，令原油找到支撐力。

石油巨擘英國石油 (BP-US) 周一宣布，因工人安危考量，將暫停所有通過紅海的運輸。

能源商品價格

1 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.04 美元或 1.5%，收每桶 72.47 美元。

2 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 1.40 美元或近 1.8%，報每桶 77.95 美元。

根據道瓊市場數據，Brent 和 WTI 原油期貨均創 12 月 4 日以來最高收盤價。

1 月交割的汽油期貨價格上漲 1%，收每加侖 2.16 美元。

1 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2%，收每加侖 2.67 美元。

1 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.5%，收每百萬 Btu 2.50 美元。

市場驅動力

據標準普爾全球市場情報公司，大型貨櫃運輸公司已暫停過境曼德海峽、紅海和蘇伊士運河，以防遭遇胡塞叛軍的襲擊。

上周 WTI 收高 0.3%、Brent 上漲 0.9%，在連跌 7 周後終於止步，即因控制葉門大部分地區的胡塞叛軍攻擊穿越紅海的船隻所致。

施耐德電機全球研究與分析經理 Robbie Fraser 表示，近幾周胡塞叛軍的攻擊強度增加，雖然他們對該地區沒有任何形式封鎖的能力，但仍可持續擾亂航運並改變船運公司的風險計算。

能源巨頭英國石油周一聲明，鑑於紅海航運安全狀況不斷惡化，公司決定暫時停止所有通過紅海的運輸。但會根據該地區情況的發展，持續審查此預防性措施。

標準普爾全球市場情報的中東及北非 (MENA) 國家風險、全球情報與分析部門負責人 Jack Kennedy 表示，胡塞叛軍以及其主要軍事支持者伊朗可能正利用在紅海的攻擊能力，進一步在該地區發揮更大的地緣政治影響力，此外還對以加戰爭施加影響力。

「無論與以色列的聯繫如何，這些攻擊都可能繼續針對國際航運。」他說。

自 10 月 7 日哈馬斯襲擊以色列南部後，市場因擔心衝突擴大讓伊朗也牽涉其中，因此原油價格小漲，但油價很快回吐漲幅並跌至 6 個月低點，爾後方見小幅反彈。

分析師表示，上周聯準會 (Fed) 暗示利率可能已見頂，並強化明年降息的預期，這也有助於支撐原油價格。

Sevens Report Research 周一分析報告指出：「從根本上來說，Fed 的決定提振了市場對軟著陸的希望，同時經濟數據好壞參半，但顯然還沒有糟到重新引發硬著陸擔憂。」