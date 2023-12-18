〈碳權交易〉碳交易上線在即 環境部明定三大交易買賣方式

環境部預告國內碳權交易辦法，明定三種交易買賣方式，包括定價交易、協議交易以及拍賣。環境部提到為避免價格過度波動，必要時將訂定交易價格上下限，且交易或拍賣僅限一次，買進不可再賣出。

碳交易將在周五 (22 日) 正式上線，環境部氣候變遷署表示，為建立額度交易市場的秩序，並促使過程公開透明，預告「溫室氣體減量額度交易拍賣及移轉管理辦法」草案，並廣徵各界意見。

在環境部預告的碳權交易管理辦法中，規範適用的交易或拍賣標的，分別為國內的「先期專案」、「抵換專案」以及「自願減量專案」三種減量額度，且不包括國外減量額度。

此外，也明定三種交易方式，包括「定價交易」、「協議交易」以及「拍賣」。環境部說明，定價交易指的是由賣方自訂價格供買方選擇；協議交易則是買賣雙方未經交易平台媒合，進行私下協商；拍賣是指賣方在交易平台公開標售，買方以競標方式進行。

環境部補充，除協議交易外，定價交易與拍賣皆在平台上進行。不過協議交易的交易狀況，需回報環境部揭露。

草案中也提及交易或拍賣的單位，環境部說明，以公噸二氧化碳當量為單位，且每單位皆有供辨識的種類、專案類型以及計入期等資訊的編碼，以確保減量的額度從取得、交易或拍賣後，移轉與使用註銷過程的效力。

為避免炒作價格，草案明定市場管控機制。被交易或拍賣且移轉過的減量額度，不得再拿出來重複交易或拍賣。環境部進一步補充，必要時環境部得指定交易及拍賣價格的上下限。