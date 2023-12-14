新債王預言：10年期美債殖利率明年降到3%

美國聯準會 (Fed) 周三 (13 日) 宣布利率連三凍，並暗示明年降息至少三次後，被譽為「新債券天王」的雙線資本 (Double Line) 創辦人岡雷克 (Jeffrey Gundlach) 預測，10 年期美債殖利率明年將跌到 3%。

岡雷克接受 CNBC 訪問時說：「我認為，我們仍將看到債券大漲。我猜到了明年某個時間點，美國 10 年期公債殖利率會跌到更接近 3% 的水準。」

Fed 決策公布後，10 年期美債殖利率下滑，周三紐約尾盤報 4.015%，是 8 月以來低點。

10 年期美債殖利率是抵押貸款和其他消費性貸款的指標，今年 10 月曾勁揚並突破 5%，為 2007 年以來首見。債券殖利率和價格呈現反向走勢。

岡雷克說：「當 10 年期美債殖利率跌破 4%，聽起來就像是經濟響起火災警報。」

根據聯邦公開市場委員會 (FOMC) 最新預測中位數，基準利率到明年年底可能調降到 4.6%，代表從現在的 5.25-5.50% 調降三次 (每次 1 碼或 25 個基點)。

但岡雷克相信，Fed 明年不太可能照他們所說的降息 3 碼。他說：「 我認為不太可能。如果 Fed 降幅這麼多，我認為他們將必須降得更多。」