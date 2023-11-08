華航Q3獲利年增逾17倍 前三季EPS 1.15元

華航 (2610-TW) 今 (8) 日公布第三季財報，稅後純益 22.97 億元，季減約 30%，年增 1723.9%，每股純益(EPS)0.38 元，前三季稅後純益 68.98 億元，年增 90.62%，EPS 1.15 元。

華航第三季合併營收 476.82 億元，年增 26.48%，營業毛利 59.94 億元，年增 256.78%，毛利率 12.57%，年增 8.11 個百分點，營業利益 24.81 億元，大幅優於去年同期營業虧損 3.37 億元，營益率 5.2%，年增 6.09 個百分點。

而華航前三季合併營收 1375.67 億元，年增 23.06%，營業毛利 191.99 億元，年增 94.38%，毛利率 13.96%，年增 5.12 個百分點，營業利益 90.74 億元，年增 113.55%，營益率 6.6%，年增 2.8 個百分點，稅後純益 68.98 億元，年增 90.62%，EPS 1.15 元。

華航指出，航空旅運需求強勁復甦，9 月、第三季和前三季營收齊創同期新高，其中，前三季客運收入 866.24 億元，年增幅高達 605.35%，客運收入呈逐季成長。

貨運方面，儘管全球經濟受通膨、升息影響，整體空運需求放緩，華航前三季貨運收入 424.29 億元，成績仍優於 2019 年同期。

華航說明，惟航空燃油價格居高，9 月新加坡航空燃油均價 (MOPS) 達每桶 122.9 美元，墊高整體營運成本，壓縮獲利空間。

展望第四季，華航客運冬季班表再增加全線班次密集度，熱門東北亞地區每周提供近 180 班服務，隨著近期實體和線上旅展機票熱銷，看好客運營收將持續正向成長。

對於貨運，華航強調，會重點爭攬半導體機台、電商貨物、消費性電子產品設備、發動機航材等空運主力貨源，也配合生鮮旺季載運櫻桃、水蜜桃、龍蝦等運輸全球，機動調整客貨機運力配置，全力爭取短期高價包機需求，拚整體最佳營收。