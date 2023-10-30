華航將擴大徵才逾百人 睽違8年首度釋出這項職缺

華航 (2610-TW) 今 (30) 日宣布，由於全球旅運需求持續暢旺，正積極拓展航網並增班，因此，將擴大徵才逾百人，包含簽派、財務會計、空中用品、資訊管理、修護、貨運、人力資源和護理等專業類別，其中，睽違 8 年首度釋出被稱為「航空中樞神經」的簽派員職缺。

華航規劃，明年將持續引進 A350-900、A321neo、777F 等新機，2025 年再迎來全新 787 機隊，因而擴大徵才，預計延攬逾百名航空菁英，範圍涵蓋簽派、財務會計、空中用品、資訊管理、修護、貨運、人力資源和護理等專業類別。

其中，華航指出，此為睽違 8 年招募「航空中樞神經」簽派員，負責飛行計畫製作、航機簽放、航情守望等工作內容，協助蒐集起備降機場、沿途航路天氣狀況與各國領空飛越許可申請，並根據各機型及航線計算航程燃油，規劃具安全與舒適的飛航計畫，同時監控航班狀況，扮演地面飛行員的重要角色。

由於華航擁有全球完整健全的運輸體系，本次也招募貨運營運人員，負責規劃與管理全球客貨機航班進出及轉口貨物，如裝載運送、貨物載位、酬載量計算等裝載計劃製作與執行。

同時，華航持續招募培訓機師，報考資格須具備多益 750 分以上與多益口說和寫作測驗 140 分以上成績單，通過各階段考試且錄取的培訓機師，將由華航出資送往專業飛行學校接受 10-12 個月的基礎飛行訓練，再進行為期約 12 個月的民航相關訓練，完成近 2 年的訓練和考核，即可成為合格副機師。

本次華航擴大徵才活動為期 2 周，自 10 月 31 日至 11 月 13 日止，報考資格為大學學歷以上，具備多益 600 分或同級英語認證的成績，錄取者預計自明年 2 月起陸續報到。