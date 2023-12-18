FED的變動方向是重點，數據市場並不在乎

本週行情在 CPI 數據與 FED 政策公布後，再度形成一波創高行情，1 個半月內第三波，雖從漲升幅度與市場刺激略顯疲乏，並不如前兩波，但創高即是創高，且新一波數據與決策將構成未來至 1 月的多方震盪大架構。

美國 11 月 CPI 細項表與分析

紅框: 能源價格下跌是通膨趨緩主因，負向貢獻 - 0.21%，意思是如果油價單月持穩、甚至反漲，那 CPI 月增就將超過 0.3%↑，年增率就會迅速出現上升，油價雖連月重挫，但不可能無止盡下跌

綠框: 核心通膨呈現兩極，尤其注意商品類上半年月增、下半年連續月減，已經逼近 0，這表示終端消費的降級、降價銷售很明顯 (前幾週的說法再次應證)，表示當前的經濟成長支柱在於大型企業支出、政府支出，甚至是集中在 AI、伺服器、通訊等硬體建置，消費端僅是跟上通膨，實質銷售增長有限；而服務類維持黏滯，並未見到明顯月增連續下滑變化。

→短期內 CPI 仍都是原油定勝負，油價漲跌影響好壞，CPI 每月第二個星期二公布，月底即可檢視!

FOMC 2024 點陣圖預計降息: 1→3 碼；市場在乎方向變動不在乎數字

下方為本次公布的利率點陣圖，FED 自身的降息預期從 1 碼變成 3 碼，而委員間的利率分歧依舊明顯，市場在公布後直到鮑爾談話，走出利多解讀，股債再一次突破，主因是市場並不在乎 FOMC 的預測數字 (從 2020 到現在，通膨、利率預測其實都不太準，數據波動大時往往態度較保守)，市場並不畏碼數多寡，只要看到變動是朝著有利方向即可是利多。

FEDwatch 會後已經將 2024 降息預期推升至 6 碼，而且第一次會議就會降息

結論:

預期依舊是目前圍繞全球金融商品報價波動的核心，綜合以上的數據:

1. 油價的波動是關鍵，原油 12 月仍是下跌，除非本月後續即使反彈至 80 元 / 桶，都還能繳出 CPI 月增 0.1 附近的數字，年增率可持平，但 1 月 (2 月公布的數據)CPI 就會明顯無法趨緩甚至反升。

2. 公債殖利率 - 尤其 2 年期，與 FED 降息動作相關，在短期內，並沒有決定性的理由可壓制過度降息的市場預期，多方格局會維持，短線波動有所拉回會出現，但不構成跌破翻空! 畢竟時間上，行情剛突破且 1 個月內的大小數據可控，除非有概率低的人為因素 (BOJ 意外提前結束負利率、鮑爾有驚人談話)，但概率低，所以不作為預測主軸也不預設立場。

3.10 年期公債殖利率 (風險性資產定價之錨) 在 2024 年也會隨 2 年期有下滑空間，但幅度會較 2 年期更少，因為降息後的殖利率倒掛縮窄，畢竟目前美國並沒有經濟明顯衰退的跡象，此指總額(GDP)，因為大公司、科技公司影響力更大。

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

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