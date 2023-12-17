2024景氣龍光「緩」發？一文看懂國內六大機構如何看經濟成長及通膨

繼美國聯準會 (Fed) 公布基準利率連續第三度按兵不動後，台灣央行理監事會也拍板利率連三凍，將重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率維持在 1.875%、2.25% 和 4.125%。央行總裁楊金龍表示，明年上半年的貨幣政策基調還是緊縮，若美國啟動降息，台灣還是要審酌自身狀況，無立即跟進的壓力。

國內六大主要機構對於台灣經濟成長預測及看法略有不同，但大致認為明年下半年將會顯著復甦，以 GDP 成長來看，國泰金 (2882-TW) 與台大產學團隊對於今、明年的預估值最為悲觀，僅 1.2%、2.8%，而台經院今年預測值 1.43% 最為樂觀，明年則是主計總處的 3.35% 較為樂觀。

至於通膨方面，台綜院預測今年消費者物價指數 (CPI) 年增率 2.51%，為六大主要機構中最高，明年則是央行的預測值 1.89% 較高，楊金龍認為，明年上半年通膨率都會維持在 2% 左右，預估要到下半年才會降至 2% 以下。

製表：鉅亨網記者陳于晴

【中央銀行】

央行指出，近月全球終端需求持續不振，但人工智慧等新興科技應用加速推展，挹注台灣出口動能，預測 2023 年經濟成長率為 1.40%。

展望 2024 年，由於國際機構預期全球商品貿易成長回溫，且新興科技應用商機持續擴展，可望推升台灣出口及民間投資動能；加上民間消費將溫和成長，政府支出續增加，並考量 2023 年基期較低，2024 年經濟成長率升為 3.12%。

消費者物價指數 (CPI) 的部分，央行表示，近月因天候影響蔬果價格高漲，CPI 年增率轉趨上升，至 2023 年 11 月為 2.90%。央行預測 2023 年台灣 CPI 及核心 CPI 年增率分別為 2.46%、2.56%，低於 2022 年的 2.95%、2.61%；預測 2024 年 CPI 及核心 CPI 年增率分別降為 1.89%、1.83%。然而，須密切注意國際大宗商品與國內服務類價格走勢，以及天候因素，可能影響未來國內通膨發展。

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【主計總處】

行政院主計總處表示，今年第 1、2 季經濟成長率修正為 -3.49% 及 1.41%，第 3 季初步統計為 2.32%，預測第 4 季成長 5.22%；全年實質 GDP 規模雖上調，但前兩年規模亦上修而墊高基數，導致全年經濟成長率下修 0.19 個百分點至 1.42%，每人 GDP 3 萬 2247 美元，每人 GNI 3 萬 3219 美元，CPI 上漲 2.46%。

展望 2024 年，主計總處預測經濟成長 3.35％，較 8 月預測值上修 0.03 個百分點；每人 GDP 3 萬 3314 美元，每人 GNI 3 萬 4272 美元，CPI 上漲 1.64%。

【中經院】

對於國內經濟成長表現，中經院認為，因國際商品貿易持續低迷，外貿導向成長經濟體面臨嚴峻挑戰，在上半年成長初估值約 -0.8%，第 3、4 季成長預測值分別為 2.12%、 5.12%，因此，預測 2023 年全年經濟成長率為 1.38%，較上次下修 0.22 個百分點，國內投資以及商品貿易成長較預期更顯疲弱，也是下調主因。2024 年情況將好轉，估經濟成長率 3.03%，成長模式呈現內溫、外由冷轉溫，相對平衡。

至於國內通膨走勢，中經院表示，由於國際油價震盪及國內天候因素干擾，預估 2023 年 CPI 年增率約 2.24%，雖然突破 2.0%，但仍較上年的 2.95% 下降 0.71 個百分點；而 2024 年 CPI 年增率預估值約為 1.86%，持續下行趨勢。

【台經院】

根據台經院 11 月公布的預測，2023 年經濟成長率下修至 1.43%，2024 年預估為 3.15%。

展望 2024 年台灣經濟，台經院表示，美、中兩大經濟體仍面臨消費及投資等不利因素困擾，呈現「美中不足」，國際主要預測機構皆認為 2024 年全球經濟成長速度較 2023 年略低，不過預期全球商品貿易仍呈復甦態勢，有助於台灣對外貿易表現可望漸趨穩定，整體來看，台灣外銷訂單及出口年增率已見谷底回溫，2024 年將延續此波復甦態勢。

物價方面，台經院預測，2023 年消費者物價年增率為 2.25%，明年台灣物價不至於持續攀升，不過因經濟逐漸轉好，加上氣候變遷、疫後缺工問題，以及地緣政治衝突風險猶存等變數，預測 2024 年 CPI 年增率為 1.8%。

【台綜院】

台綜院表示，今年民間投資動能不足、出口衰退，因此下修全年經濟成長率至 1.41%；明年民間消費回復正常水準，投資與出口受惠國際景氣及全球貿易回升有所改善，但不確定性風險仍高，2024 年台灣經濟成長審慎看待，預估經濟成長率 3.18%。

台綜院分析，今年全球經濟持續從新冠疫情、俄羅斯入侵烏克蘭與生活成本危機等衝擊中復甦，主要國家為了因應處於數十年來新高的通貨膨脹紛紛緊縮貨幣政策，全球經濟成長緩慢且不均，分化趨勢日益擴大。對地緣經濟碎片化擔憂日益增加，以及美中兩大經濟體經濟放緩，主要國家貨幣政策開始轉向，預估明年全球經濟成長仍是前景乏力，成長幅度不大。

通膨方面，台綜院預估明年的消費者物價指數年增率，將從 2023 年的 2.51%，回跌到 1.75%。

【台大國泰】

國泰金 (2882-TW) 與台大產學團隊微幅下調今、明兩年台灣經濟成長率預測值，分別下修至 1.2%、2.8%，認為 2024 年挑戰 3% 有難度，但經濟可望是龍光「緩」發，成長仍可期待。

國泰台大產學合作團隊協同主持人徐之強教授說明，由於美、中兩大經濟體景氣前景弱於今年，研判終端需求改善有限，但台灣因庫存壓力稍和緩，且 AI 相關需求量產，帶動出口、投資低基期復甦；消費雖因基期偏高，但旅遊需求穩健，預期仍可維持溫和成長。

通膨方面，國泰台大團隊上修今年 CPI 年增率，從原先的 2.2% 上調至 2.4%，明年 CPI 年增率則維持 1.7% 不變。

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