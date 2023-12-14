〈央行理監事會〉理事一致同意利率不變、基調維持緊縮 美若降息無須立即跟進

中央銀行今 (14) 日召開今年最後一次理監事會議，總裁楊金龍表示，今年國內通膨率較去年緩步回降，明年通膨率可望續降至 2% 左右，預估明年國內產出缺口續呈負值，加上全球經濟降溫，前景仍面臨諸多風險，可能進一步影響國內經濟復甦力道，因此，全體理事一致同意政策利率不變，維持 Higher for longer 一段時間，明年上半年的貨幣政策基調還是緊縮，若美國啟動降息，台灣還是要審酌自身狀況，無須立即跟進。

央行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息 1.875%、2.25% 及 4.125%。

央行指出，近月全球終端需求持續不振，但人工智慧等新興科技應用加速推展，挹注台灣出口動能。內需方面，疫後國人旅遊、餐飲需求熱絡，民間消費穩健成長；但資本設備進口續呈負成長，民間投資仍疲。央行預測今年經濟成長率為 1.40%，勞動市場方面，近月就業人數續增，失業率回降。

楊金龍進一步說明，今年經濟成長率下修，主要因廠商存貨調整不如預期，動作太慢，且全球緊縮貨幣政策確實達到效果，展望明年經濟有復甦的跡象，隨著出口開始增加、投資同步增長，消費仍維持，加上前一年度的基期較低，通膨若能順利降至 2% 以下，就代表貨幣緊縮政策接近尾聲。

展望明年，國際機構預期全球商品貿易成長回溫，且新興科技應用商機持續擴展，可望推升台灣出口及民間投資動能，加上民間消費將溫和成長，政府支出續增加，且考量今年基期較低，因此，央行預測明年經濟成長率升為 3.12%。

國內市場流動性充裕，近月長短期市場利率小幅波動，根據央行統計，今年 9 至 10 月銀行體系超額準備平均為 540 億元。今年 1 至 10 月日平均貨幣總計數 M2 及全體銀行放款與投資平均年增率分別為 6.44%、5.82%，低於去年同期的 7.54%、7.55%。