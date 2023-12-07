超微發表MI300系列AI新品 看好市場規模四年內突破4000億美元

超微 (AMD-US) 周三 (6 日) 推出新一代人工智慧 (AI) 晶片，瞄準由輝達 (NVDA-US) 主導的市場，執行長蘇姿丰也對 AI 晶片市場做出驚人預測，預估未來四年市場規模將攀升至逾 4000 億美元，較 8 月給出的預測翻逾兩倍。

超微周三於聖荷西舉行「Advancing AI」活動，宣布推出 MI300 系列的兩款 AI 資料中心晶片，一款是專注於生成式 AI 應用的 MI300X，另一款則是面向超級運算的 MI300A。

超微表示，用於生成式 AI 的 MI300X 採用可提高效能的先進高頻寬記憶體 (HBM)，共擁有超過 1500 億個電晶體，儲存容量是輝達 H100 的 2.4 倍。蘇姿丰指出，這款晶片在訓練 AI 軟體的能力方面，與輝達的 H100 相當，在推論 (inference) 方面的表現甚至更好。

超微預測，到了 2027 年，AI 資料中心晶片市場規模將突破 4000 億美元，遠高於公司 8 月時預測的 1500 億美元。超微表示，到 2024 年，資料中心 GPU 收入將突破 20 億美元，分析師預估該公司總銷售額將達到約 265 億美元。

超微周三收盤下跌 1.32% 至每股 116.82 美元，截稿前，盤後股價小漲 0.36%。今年迄今累計漲幅達 80%。

超微愈來愈有信心，MI300 系列能夠獲得科技巨頭的青睞，帶動數十億美元的企業支出。該公司表示，包含微軟 (MSFT-US)、甲骨文 (ORCL-US) 還有 Meta(META-US) 在內等公司都將採用這款晶片。

周三活動上，Meta、OpenAI 和微軟均承諾使用超微最新一代 AI 晶片 Instinct MI300X，顯示輝達 AI GPU 的昂貴售價，正促使科技公司尋找其他替代選項。若超微的新一代高階晶片足以滿足科技公司和雲端服務供應商建構 AI 模型的需求，將有助於壓低 AI 模型的開發成本，從而對輝達的晶片銷售帶來競爭壓力。

Meta 表示將使用 Instinct MI300X GPU 來處理 AI 推論作業負載，例如處理 AI 貼紙、影像編輯和操作輔助等，微軟 Azure Web 和甲骨文旗下雲端服務都將採用 MI300X。OpenAI 的 GPU 語言程式 Triton 也將支援超微的 GPU。

蘇姿丰並稱，公司已改善開放軟體平台 ROCm，以便和輝達的 CUDA 技術平台競爭。