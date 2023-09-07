一年內三度裁員！Roku再砍10%人力 盼營運費用年增率下降 股價收高近3%

串流影視設備大廠 Roku (ROKU-US) 周三 (6 日) 文件透露將裁員 10%，即約 360 人，以期削減開支，抑制營運費用較去年同期的增長率，消息激勵股價收漲近 3%。

Roku 補充，公司預估第三季調整後營收介於 8.35 億美元至 8.75 億美元之間，高於先前預期的 8.15 億美元。此外，Roku 上調第三季調整後 EBITDA 預期範圍，自先前估計的負 5000 萬美元調升為負 4000 萬美元至負 2000 萬美元之間。

Roku 周三交易時間收高 2.94% 至每股 86.19 美元，今年迄今該股已漲逾 111%。

此次裁員是該公司將採取的一系列成本削減行動之一，，其他行動包括整合辦公空間、放緩招聘速度，以及減少外部服務費用。

Roku 預估第三季減值和重組費用將高達 3.3 億美元，其中包括與辦公設施相關的 1.6 億至 2 億美元，以及與裁員相關的 4500 萬至 6500 萬美元。

此外，Roku 預期將因刪除其電視串流平台上現有的授權和製作內容而產生 5500 萬至 6500 萬美元的減值費用，此為「內容組合戰略審查」的部分舉措。

Roku 預測第四季末大致完成此回裁員行動。根據 FactSet，截至 2022 年 12 月，該公司擁有 3600 名全職員工。

這是 Roku 一年來的第三輪裁員，該公司經過投資期後開始縮減規模，3 月時裁員約 200 人，11 月又裁員 200 人。

《CNBC》知名財經節目主持人 Jim Cramer 表示，裁員和其他成本削減措施應有助於 Roku 轉向獲利並吸引更多投資者。