〈焦點股〉美2024降息可望刺激電動車買氣 00925強漲逾4%

美國商務部公布 11 月零售銷售數據，其中，機動車與相關零組件銷售月增 0.5%、年增 6.1%，銷售金額達 1345 億美元，隨著 2024 年美國將啟動降息，可望減輕民眾貸款負擔，刺激大額消費，電動車買氣復甦，帶動相關概念股衝高，台股 ETF 新光標普電動車 (00925-TW)，今 (15) 日開盤隨即飆漲逾 4%，最高來到 16.74 元，站上季線，創 2 個月以來新高。

美股昨 (14) 日主要電動車個股展開強勢反彈，包括特斯拉 (TSLA-US) 單日股價上漲 4.91%；Rivian 飆漲 13.97%；Nikola 大漲 13.93%；通用汽車上漲 6.65%；福特上漲 7.47%，帶動標普 Kensho 電動車指數單日強漲 5.03%。

新光標普電動車 ETF 經理人劉恆誌表示，美國電動車銷售年增率持續保持強勁升勢，從 2022 年 8 月以來，僅出現 1 個月的年增率為負，其餘月份的年增率皆為正成長，顯示美國電動車需求旺，銷售動能仍佳。

近期市場認為因高利率環境使電動車銷售已開始放緩，消費者偏好下降，對於電動車市場由期待轉為懷疑態度，但劉恆誌認為，電動車行情總在懷疑中上漲。聯準會連續暫停升息後，釋出偏鴿派聲明，帶動美股全面上揚，電動車相關類股亦出現大幅度走高。

儘管電動車近期表現疲弱，但電動車廠仍有相關合作進展，仍為基本面帶來好消息，例如：電動車廠 Rivian 與老牌電信商 AT&T 宣布合作，將進行一項電動車試行計畫，2024 年 AT&T 之商業車隊將開始採用全電動貨車，這項合作替 Rivian 注入新的營運動能。

劉恆誌看好未來 AI 注入電動車市場後，全球電動車將掀起「全自駕」新時代，同時，車用電子升級趨勢持續發展下，預估從 2024 年起電動車操控與乘座體驗將不同以往，電動車銷售滲透率將持續拉升，隨明年美國降息後，激勵民眾購車需求大增，相關車廠銷售動能將持續看好。