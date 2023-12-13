〈新光投信展望〉2024半導體股多頭部隊排頭 高股息ETF搭00904息利雙豐收

新光投信今 (13) 日舉辦 2024 投資展望說明會，看好金龍年將是股債雙多，台股有望上攻萬九，量化投資部協理袁永騰指出，隨著美股頻創新高，台股亦步亦趨，半導體產業備受市場期待，尤其是相關供應鏈，將站穩 2024 年台股多頭隊伍第一排。近來高股息 ETF 相當火熱，若使用定期定額搭配布局半導體 ETF，例如 00904，中長期來看，可望讓投資回報發揮更大的複利威力，形同幫自己加薪、息利雙豐收。

袁永騰表示，美國非農就業成長、失業率下降，就業數據超乎預期，加上通膨預期下降、投資人期待美國經濟軟著陸，帶動美股走強，台股也力撐所有均線之上，盤面各類股輪動，形成短多架構不變，持續走高的月線有望形成強勁支撐，指數有望再挑戰新高。

袁永騰進一步指出，目前匯聚台股最多千金股的台股半導體 ETF，11 月以來股價持續強勢挺進，已吸引一些投資人轉進，更受不少小資族群青睞，選擇像新光臺灣半導體 30(00904-TW) 這類半導體 ETF。

新光臺灣半導體 30 ETF 經理人王韻茹表示，目前各研究機構及內外資法人均不約而同指出，2024 年科技股仍是投資王道，包括半導體、AI 伺服器、未來車、甚至太空科技等，都是明年科技投資新顯學，其中，最值得關注的就是半導體，尤其是台灣半導體供應鏈，雖 2023 年面臨庫存及終端消費不振，但整體台灣半導體產業表現仍優於全球，從第四季開始，台灣半導體庫存陸續回補到健康水位，加上 PC、NB 及手機受惠於生成式 AI 加持，2024 年台灣半導體產業將迎來新一波需求成長，產業景氣呈現正向循環。

袁永騰建議，投資人如果選擇投資半導體 ETF，結合時下最夯的高股息 ETF 商品，透過定期定額方式，結合兩種不同性質的 ETF，更能讓資本利得與股息產生複利威力，加速資產累積速度，他以半導體精選 30 報酬指數、台灣高股息指數兩種指數作績效回測，所採用的策略有二。

策略一、投資高股息 ETF，領取股息後再投入相同 ETF；策略二、投資高股息 ETF，領取股息後再投資半導體市值型 ETF，例如 00904，從 2008 年 1 月累積投資至 2023 年 11 月底。

結果發現，採用策略二，即是高股息 ETF 領息後，再投入半導體 ETF 作定期定額方式，所獲得的資本利得含股息的總報酬，比單純策略一還多，策略二的平均年化報酬率 8.66%，也優於策略一的 4.70%，同時，策略二的年化波動率 17.67% 與策略一的 16.45% 不相上下。

