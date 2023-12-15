仁寶射頻消融訓練中心揭牌 全台首台MIT消融醫材問世

仁寶 (2324-TW) 近年在智慧醫療領域積極投入資源，攜手台大醫院成立射頻消融訓練中心，今 (15) 日舉辦揭牌儀式。仁寶總經理翁宗斌表示，仁寶的「消融寶 (AblatePal)」是全台首台 100% 自研自製的消融設備，希望替國內醫師與患者增加一個治療選項。

消融寶利用高頻電能破壞組織內部細胞，使細胞失去生長能力，達到治療疾病的效果。射頻消融系統目前主要用於肝腫瘤治療，不過也可以用在甲狀腺、乳房等腫瘤治療上。

仁寶指出，智慧射頻消融系統，結合「超音波影像」以及「方向可調式電極針」兩大全球首創的創新技術，透過影像導引將電極針穿刺至病灶，進行局部熱消融的治療。這種治療方式，可以節省 35% 的手術時間，誤差範圍更可縮小至 2% 以內。

仁寶總經理翁宗斌 (左) 與黃凱文醫師 (右) 示範消融寶使用。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

翁宗斌指出，過去射頻消融治療的設備，大都是國外大廠的產品，透過消融寶的推出，做到國產高階醫材的設計製造和創新。翁宗斌提到，消融寶從研發、設計到製造都是 100% 國內製造，並已獲得美國 FDA 以及 TFDA 上市許可。

翁宗斌進一步提到，將持續推廣至各國。目前消融寶除已通過美國 FDA 以及 TFDA 上市許可外，規劃向東南亞及歐洲申請。翁宗斌說明，東南亞方面只要通過 TFDA 後，提供相關資料就容易通過審查，目前已經在進行，歐洲方面也會努力申請 CE 驗證。

消融學會董事長黃凱文醫師表示，過去射頻消融設備主要來自歐美，尤其美國進口占比達八成。黃凱文說，由於設備多為進口，當醫師在使用上遇到困難，通常難以反映給原廠並獲得改善，而仁寶推出消融寶便能更易在產品上做出符合需求的改良，且也能有較好的價格優惠。