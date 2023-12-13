〈新光投信展望〉看好AI旺科技 2024台股有上漲3成空間 台積電貢獻1500點

新光投信今 (13) 日舉辦 2024 投資展望說明會，投資長吳文同說明，走過 2023 年谷底，展望 2024 年，由於庫存重新回補，帶動上市櫃企業獲利將大幅成長 30%，AI 趨勢帶旺科技股行情，有望延續到明年，台股應該還會有 2 至 3 成的獲利空間，若 PE 再往上推升，根據推算，台積電 (2330-TW) 有機會再為加權指數貢獻 1500 點，而通膨將落到 3% 以下。

吳文同指出，2023 年的 ChatGPT 引爆 AI 元年後，2024 年再出現 AI Pin，作為 AI 時代新科技，看到 AI 軟、硬體結合後，未來全球各式各樣新科技將不斷冒出頭，使消費終端應用百花齊放，有助於台灣電子供應鏈如 GPU、ASIC、IP、伺服器、記憶體等商機大爆發，更掀起 PC、手機順利轉型，成為邊緣 AI 劃時代新產品，燃起 2024 年台股多頭行情新契機。

吳文同分析，目前美國經濟強韌，景氣呈軟著陸、雖然市場預期 2024 年降息時間延後，隨著公債殖利率下滑，可以預期 2024 年通膨 PCE 趨勢向下發展，外資預估美股 2024 年企業獲利翻揚，2025 年獲利再攀新高，激勵美股持續走高，有利於 2024 年台股基本面具支撐。

展望 2024 年台股亮點產業，首先，消費電子方面，手機市場預估擺脫衰退困境，出貨量及年增率轉為正成長；個人電腦方面，英特爾新平台推出及微軟推出 Window12 新作業系統，加速換機潮再現，2024 年成長上看 6.9%。

吳文同建議，台股產業基本面釋利多，企業獲利將逐季轉強，投資人宜正面看待 2024 年台灣經濟與股市前景，建議可以偏多操作優質台股主動基金，搶賺台股景氣復甦財；若趁現在盤勢震盪階段先進場，將更能充分掌握 2024 台股主流股及利基題材漲升潛力，中長線繼續享有超額報酬表現。