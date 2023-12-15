〈財報〉金條、南瓜派熱賣助攻 好市多Q1財報優預期 

好市多 (Costco)(COST-US) 周四 (14 日) 公布的 2024 會計年度第 1 季財報告捷，為全新年度揭開強勁的序幕，主因是美國年底購物旺季開跑，消費者熱烈採購可自由支配商品，包括金條、感恩節南瓜派都是熱賣的品項，消息激勵盤後股價勁揚逾 1%。不過，高層仍未宣布會員費調漲事宜。

好市多上季 (11 月 26 日止) 總營收年增 6.1% 至 578 億美元，符合華爾街預期。上季獲利年增約 17% 至 15.9 億美元，相當於每股獲利 3.58 美元，優於分析師預估的每股 3.44 美元。

好市多並宣布配發每股 15 美元的特別股利，預定 2024 年 1 月 12 日發放，總計回饋股東金額為 67 億美元。這是 15 年來第五度發放特別股利。

好市多周四盤後上漲 1.3%，該股稍早收黑 1.8% 至每股 630.78 美元，今年來仍有 38% 漲幅。

根據財報，好市多上季同店消費的增幅和前季相同，成長 3.8%，符合市場預期。食品和雜貨為業績功臣，光是在感恩節周末，好市多就賣出 400 萬個南瓜派，此外，上季靠金條進帳 1 億美元，另外靠貝比 · 魯斯 (Babe Ruth) 的親筆簽名卡進帳 2 萬美元。

上季電商的同店銷售增加 6.3%，主要拜「黑色星期五」周末的網購交易熱絡，該期間的銷售與去年同期相比約成長 14-16%(mid-teens)，反映非必須商品的需求增溫。舉例來說，電視銷售增加 7-9%，可能和價格呈現下跌趨勢有關。

好市多財務長 Richard Galanti 表示，好市多的確在電視、家具「大型商品」上看到通貨緊縮的現象，這要拜貨運成本降低所賜。某些商品的下跌幅度多達 20-30%。

還不會漲會員費

在大環境日益具挑戰性的情況下，好市多用強勁的財報展現韌性。上季付費會員年增 7.6%，全球購物頻率提 4.7%，該比率在美國是 3.6%。上季新開 10 間門市，全年度計劃增加 33 間門市，高於 2023 年度的 23 家。

在好市多之前，包括沃爾瑪 (WMT-US)、Dollar General(DG-US)、百思買 (BBY-US) 在內多家零售大咖，都對消費者支出表達審慎立場。

好市多高層仍未提及投資人矚目已久的會員費漲價事宜。好市多前一回是在 2017 年調漲會員費，高層曾形容遲早會調漲會員費，表示「這是時間早晚、而非會不會調漲的問題。」

財務長 Galanti 周四重申，好市多還沒有調漲會員費的壓力，會員續約率、加入和會員忠誠度等指標都表現良好。

他說：「雖然我們調漲的時間比平均間隔長，但我們很肯定已為會員費帶來更多的價值。在現況下，我們對正在做的事很有信心。」

好事多會員費一年介於 60 至 120 美元，是毛利率主力，上季會員費收入從去年同期的 10 億美元攀升到 10.8 億美元。