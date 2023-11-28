零售商打折打到骨折 Adobe：網購星期一銷售額成長9.6%至124億美元

Adobe Analytics 周二 (28 日) 發布數據顯示，從美容產品、玩具到電子產品等各種商品的大幅折扣，吸引了美國消費者掏出錢包購買聖誕禮物，網購星期一的線上銷售額創下創紀錄的 124 億美元。

周一 (27 日) 線上消費者支出較去年的 113 億美元躍升 9.6%，超出 Adobe 最初預期的成長 6.1% 至 120 億美元。

在關鍵的購物季來臨之際，沃爾瑪 (WMT-US) 和梅西百貨 (M-US) 等零售商為應對通膨受限的預算而做出疲軟的財測。但從感恩節到網購星期一推出的重磅促銷活動，有助傳播節日的歡樂氣氛。

根據 Adob​​e 統計，在美國通常最大的線上購物日「網購星期一」，電子產品類別折扣最高達到 31%，服裝類別折扣最高達到 23%。

Hot Wheels 玩具、PlayStation 5 和智慧手錶是最受追捧的商品之一，但購物者也在珠寶、個人護理產品和家具等類別上點擊了「購買」。

購物者也依賴「先買後付」(BNPL) 服務等彈性功能，幫助消費者避免信用卡支付帶來的額外費用和利息，從而延長聖誕節預算。

網購星期一透過 BNPL 進行的購買額達到創紀錄的 9.4 億美元，較去年飆升 42.5%，使用量也創歷史新高。