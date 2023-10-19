好市多執行長明年元旦由40年老將接手 曾任堆高機司機

會員制倉儲零售業者好市多 (Costco)(COST-US) 周三 (18 日) 宣布，長年擔任執行長的 Craig Jelinek 將在今年底卸下職務，並由已在公司歷練超過 40 年、目前擔任營運長的 Ron Vachris 接任，2024 年元旦生效。

Vachris 進入好市多後一開始曾擔任堆高機駕駛，直到 2022 年成為營運長以前，曾在推銷和零售等多個部門擔任過各個要職，在公司已有超過 40 年工作經驗。

好市多營運長 Ron Vachris 明年元旦將接棒成為執行長。圖取自 Costco 官網

好市多表示，這是公司內部規劃已久的接班計畫。Vachris 和 Jenilek 兩人則有超過 20 年的共事經驗。

Jelinek 則從 2012 年就開始擔任好市多執行長，在今年年底卸職後，仍將擔任顧問角色直到 2024 年 4 月，未來將繼續擔任公司董事，也會角逐 2024 年 1 月年會期間舉行的董事會選舉。

在 Jelinek 擔任執行長期間，好市多銷售成長強勁，在疫情期間的表現特別亮麗。好市多上個月公布的營收和獲利都優於市場預期，付費會員更增加近 8%。

不過在 Vachris 接任之際，好市多正面臨高通膨持續擠壓消費者支出的考驗，分析師也開始懷疑，好市多提高會員費對獲利的助益有多少。

人事消息公布後，好市多周三盤後股價變動不大，小跌 0.11%。該股稍早以每股 574.64 美元作收，今年來共上漲 26.8%，優於標普 500 指數和大部分零售股。

好市多周三另宣布，董事會已批准每股 1.02 美元的季度現金股利，預定 11 月中配發。